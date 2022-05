Ο Ισπανός οδηγός της Alpine βλέπει τον επόμενο αγώνα της F1 ως μία ιδιαίτερη πρόκληση και παράλληλα αναλύει τα χαρακτηριστικά της.

Το τριήμερο 6 με 8 Μαΐου, η Formula 1 θα αγωνιστεί -για πρώτη φορά στην ιστορία της- στο Μαϊάμι. Αυτός είναι ο πρώτος εκ των δύο αγώνων επί αμερικανικού εδάφους στο πρόγραμμα του 2022, ενώ από το 2023 το σπορ θα έχει τρεις διαφορετικούς προορισμούς. Πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε ένας νέος αγώνας στο Λας Βέγκας.

Μία ομάδα που θέλει να πραγματοποιήσει μία καλή εμφάνιση αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η Alpine. Στον αγώνα της Ίμολα, ήταν η πρώτη φορά φέτος που δεν σκόραρε βαθμούς και ως αποτέλεσμα υποχώρησε στην 6η θέση στην κατάταξη των κατασκευαστών.

Ο οδηγός της γαλλικής ομάδας, Φερνάντο Αλόνσο, μίλησε στην επίσημη προεπισκόπηση της Alpine στο Youtube για τον αγώνα και τη νέα πρόκληση που τον περιμένει.

«Ανυπομονώ για το Μαϊάμι. Προφανώς πρόκειται για ένα νέο σιρκουί, κάτι που σου δίνει επιπλέον κίνητρο. Είναι μία νέα πρόκληση. Κάναμε δοκιμές στον προσομοιωτή, αλλά θα ανακαλύψουμε τι πραγματικά ισχύει. Έχω ξαναπάει στο Μαϊάμι. Για να πω την αλήθεια ήμουν εδώ για την αλλαγή του χρόνου το 2018. Μου αρέσει πολύ η πόλη. Πιστεύω θα είναι φοβερό να αγωνιστούμε στο Μαϊάμι. Το μόνο που ξέρω προς το παρόν είναι πως θα έχει γεμάτες κερκίδες και πάρα πολύ κόσμο στα paddock. Για την πίστα, δεν ξέρω ακόμα πολλά. Θα είναι ένα πολύ δημοφιλές γεγονός, όλοι οι οπαδοί και οι χορηγοί θέλουν να πάνε στο Μαϊάμι», ανέφερε ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

New week, new race. Here’s what we’re looking forward to about 𝙈𝙞𝙖𝙢𝙞 😎#MiamiGP @OconEsteban @alo_oficial pic.twitter.com/5jTkKKH9Zz