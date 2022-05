Η F1 θρηνεί την απώλεια ενός από τους σημαντικότερους οδηγούς του παρελθόντος.

Το παρατσούκλι του ήταν ο «αγωνιζόμενος οδοντίατρος» και ως κληρονομιά του είχε τη φήμη ενός από τους σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, δίχως παγκόσμιο τίτλο στο ενεργητικό του. Τον έλεγαν Τόνι Μπρουκς.

Όταν πριν από σχεόν δύο χρόνια το σπορ έχασε τον Σερ Στέρλινγκ Μος, τον άνθρωπο που είχε παρόμοια ακόμα πιο ισχυρή φήμη αφού δεν γεύτηκε κι αυτός ποτέ τη χαρά ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος, ο Μπρουκς ήταν ο μοναδικός εν ζωή νικητής Grand Prix της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τη δεκαετία του ’50!

We are sad to announce the passing of Tony Brooks, the last surviving Grand Prix winner from the 1950s. Known as the 'Racing Dentist', he was one of the greatest drivers never to have been World Champion despite six GP wins. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/pVWcb9XcDF