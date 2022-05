Το μέλλον του Αυστραλού οδηγού στη βρετανική ομάδα δεν είναι σίγουρο, με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του να γλυκοκοιτάζουν τη θέση του.

Από τη στιγμή που μετακόμισε στη McLaren το 2021, ο Ντάνιελ Ρικάρντο δεν αποδίδει όπως τον είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Παρά τη μεγάλη νίκη του στο Grand Prix Ιταλίας, ο Αυστραλός δεν έχει δικαιολογήσει την παρουσία του στη βρετανική ομάδα, όντας σταθερά πιο αργός και κατώτερος εντός πίστας έναντι του teammate του, Λάντο Νόρις.

Ο Ρικάρντο είχε μία πολύ καλή ευκαιρία να σκοράρει αρκετούς βαθμούς στον αγώνα της Ίμολα, όμως προκάλεσε επαφή με τον Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari στην εκκίνηση του αγώνα και ως αποτέλεσμα τερμάτισε εκτός βαθμών. Το 2022 δεν έχει ξεκινήσει με καθόλου καλό τρόπο για τον Αυστραλό που μετρά μόλις μία 6η θέση στον εντός έδρας αγώνα του στην Αυστραλία.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023, η θέση του Ρικάρντο στη McLaren δεν είναι βέβαιη. Ο πολύπειρος δημοσιογράφος, Τζο Σόουγορντ, αποκάλυψε στο blog του πως δεν αποκλείεται η ομάδα του Ουόκινγκ να αντικαταστήσει τον Αυστραλό ακόμα και πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του!

