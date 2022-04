Η βρετανική ομάδα θέλει να βελτιώσει την αγωνιστική της κατάσταση και έχει ένα πλάνο που θα τη βοηθήσει στους επόμενους αγώνες.

To 2022 έχει αποδειχθεί μία πολύ δύσκολη χρονιά για την Aston Martin, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Η AMR22 δεν είναι ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο και παράλληλα δεν έχει την αξιοπιστία που απαιτείται, ώστε οι οδηγοί της να πάρουν σταθερά καλά αποτελέσματα. Μετά από τέσσερις αγώνες στη φετινή σεζόν της Formula 1, η ομάδα με βάση το Σίλβερστον έχει μαζέψει μόλις 5 βαθμούς.

Όντας μία ομάδα που στοχεύει μακροπρόθεσμα σε επιτυχίες στο σπορ, είναι λογικό να μην μάχεται ακόμη για τις κορυφαίες θέσεις. Ωστόσο η 9η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών δεν είναι ο στόχος της Aston Martin.

Ένα από τα θετικά για την ομάδα είναι πως ετοιμάζει ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων, με τον επικεφαλής της, Μάικ Κρακ, να αποκαλύπτει τα σχέδια των Βρετανών.

«Θέλουμε να έχουμε συνεχή βελτίωση και να φέρνουμε από εδώ και πέρα συνεχώς αναβαθμίσεις. Κάποιες φορές θα είναι μεγάλες αναβαθμίσεις, άλλες φορές θα είναι μικρές, όμως είναι σημαντικό να έχουμε διαρκή εξέλιξη. Έχουμε τρεις τομείς που δουλεύουμε πάνω τους. Φυσικά ο ένας και πιο σημαντικός είναι η αεροδυναμική. Ο δεύτερος είναι το βάρος που παίζει επίσης μεγάλο ρόλο. Ο τρίτος τομέας είναι να δίνει το μονοθέσιο μια πιο ξεκάθαρη αίσθηση στους οδηγούς ώστε να βελτιώσουν το στήσιμο. Στην Ίμολα κάναμε ένα μικρό βήμα κι ελπίζω να κάνουμε ακόμα περισσότερα στους επόμενους αγώνες», ανέφερε ο Κρακ στο Motorsportweek.com.

H Aston Martin πήρε τα μέγιστα από τον αγώνα στην Ίμολα, έχοντας ένα καλύτερο τριήμερο απ’ ό,τι στην Αυστραλία. Μένει να δούμε αν όντως η βρετανική ομάδα θα καταφέρει να βελτιώσει την απόδοσή της και να μάχεται για μία θέση στο Q3 σύντομα. Το καλύτερο αποτέλεσμά της στο 2021 ήταν η 2η θέση του Σεμπάστιαν Φέτελ στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν και με δεδομένο πως ο Γερμανός δήλωσε ότι η 8η θέση στην Ίμολα μοιάζει με νίκη, σημαίνει πως έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά της.

