Η γερμανική ομάδα εξηγεί τα βήματα που θα χρειαστούν ώστε να λύσει τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν στη φετινή σεζόν της F1.

Το 2022 αποδεικνύεται η πιο δύσκολη σεζόν της Mercedes-AMG στην υβριδική εποχή της Formula 1. Το καλύτερο αποτέλεσμά της είναι η 3η που σκόραραν οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ στα Grand Prix Μπαχρέιν και Αυαστραλίας αντίστοιχα. Η απόδοση της W13 E Performance δεν είναι η αναμενόμενη, με τη γερμανική ομάδα να δυσκολεύεται να βρει το κατάλληλο στήσιμο ή τις λύσεις ώστε να ξεκλειδώσει την πραγματική της δυναμική.

Αυτό εξηγεί και ο επικεφαλής μηχανολογίας στην πίστα, Άντριου Σόβλιν, στο debrief της Mercedes: «Δεν μπορούμε να τρέξουμε το μονοθέσιμο όπως είχαμε σχεδιάσει. Αναγκαζόμαστε να έχουμε αρκετά μεγάλη απόσταση από το έδαφος και λόγω αυτού έχουμε πολύ χειρότερη απόδοση. Πρέπει να βρούμε μία αεροδυναμική λύση όπου θα κάνει το πρόβλημα του porpoising που αντιμετωπίζουμε, να εξαφανιστεί. Πρέπει να μείνουμε ρεαλιστές, πιστεύουμε πως θα κάνουμε βήματα προς τα εμπρός αλλά δεν μπορεί να υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή που θα εξαφανίσει τα προβλήματά μας. Βλέπουμε όμως ενθαρρυντικά σημάδια. Σύντομα θα φέρουμε νέες λύσεις στο μονοθέσιό μας, μπορεί ακόμα και στο Μαϊάμι και ευελπιστούμε να δούμε πρόοδο».

Στη Mercedes πιστεύουν πως αν λύσουν το πρόβλημα με το porpoising μπορούν να βρουν ένα δευτερόλεπτο σε απόδοση στο γύρο. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα είναι εύκολο, καθώς υπάρχει το πρόβλημα έλλειψης τελικής ταχύτητας στις ευθείες που ήταν εμφανές στην Ίμολα. Ο Χάμιλτον είχε κολλήσει πίσω από τη Scuderia AlphaTauri του Πιέρ Γκασλί και ακόμα και με το DRS δεν μπορούσε να απειλήσει τον Γάλλο.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, παραδέχθηκε επίσης πως η αεροδυναμική του μονοθεσίου εξαρτάται αρκετά από την απόδοση από το έδαφος. Για τα προβλήματα της ομάδας του μάλιστα, ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τον Λιούις μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στην Ίμολα.

