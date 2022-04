Ο πληθωρισμός που ταλαιπωρεί την παγκόσμια οικονομία έχει χτυπήσει την πόρτα της F1, με τις ομάδες να επιζητούν άμεσες λύσεις.

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη ανησυχία στα paddock της Formula 1 αναφορά με την οικονομική κατάσταση των ομάδων και τη διαχείρισή της, καθώς η συνεχής αύξηση στις τιμές ενέργειας και στον πληθωρισμό κάθε χώρας επηρεάζει τη λειτουργία τους. Από το 2021 έχει θεσμοθετηθεί το budget cap, που ορίζει οι ομάδες έχουν ανώτατο όριο προϋπολογισμού 145 εκατομμύρια δολάρια για όλο το χρόνο. Το ποσό αυτό μειώθηκε κατά 5 εκατομμύρια δολάρια για το 2022, όμως όταν αποφασίστηκε αυτό, δεν υπήρχε στον ορίζοντα το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους συντήρησης μιας ομάδας. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει πίεση από τις ομάδες ώστε να υπάρξουν αλλαγές αναφορικά με το budget cap.

O αγωνιστικός διευθυντής της Formula 1, Ρος Μπρον, αναγνωρίζει το αίτημα των ομάδων και με δηλώσεις του στο motorsport.com προμηνύει μελλοντικές αλλαγές: «Νομίζω πως η εκτόξευση του πληθωρισμού πρέπει να ελεγχθεί. Όταν δημιουργήσαμε τους κανονισμούς αυτούς ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, ενώ τώρα έχει αυξηθεί και είναι απρόβλεπτος. Αν κοιτάξουμε το πώς επηρεάζεται μια ομάδα της Formula 1 θα δούμε πως όλος ο εξοπλισμός ακόμα και η ενέργεια που χρειάζονται είναι πολύ ακριβά αυτή τη στιγμή. Οπότε, μπορώ να πω πως έρχονται σύντομα λύσεις».

Η ομάδα της McLaren ήταν ανέκαθεν υπέρ του budget cap και ιδιαίτερα ανοικτή στη μείωση του ανώτατου ποσού που μπορούσαν οι ομάδες να ξοδέψουν κάθε χρόνο. Όμως ο επικεφαλής της, Αντρέας Σάιντλ, παραδέχεται πως είναι πολύ πιθανό να γίνουν σύντομα αλλαγές: «Ως ομάδα ήμασταν πάντα ξεκάθαροι πως πρέπει το bufget cap να προστατευτεί. Νομίζω όμως σε ιδιαίτερες περιστάσεις όπως αυτή που είμαστε τώρα χρειάζεται να επικρατήσει η κοινή λογική και να υπάρξει διάλογος ώστε να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται. Αυτή είναι η θέση μας ως ομάδα».

Από την άλλη όμως υπάρχουν και ομάδες που αμφιβάλλουν για το αν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Μία από αυτές είναι η Alfa Romeo, με τον επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, να δηλώνει: «Δεν μπορείς να αλλάζεις τους κανονισμούς κάθε εβδομάδα επειδή μία ομάδα θέλει να ξοδέψει περισσότερα στην εξέλιξη ή μπορεί να έχουν υπέρβαρα μονοθέσια ή μπορεί να θέλουν ευνοϊκή μεταχείριση για διάφορα θέματα. Υπάρχει ένας κανονισμός και το πιο σημαντικό είναι να τον ακολουθούμε».

