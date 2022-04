Σε ένα εντυπωσιακό video, η F1 μας δείχνει τον πρώτο γύρο της Ίμολα από τα 20 κόκπιτ!

Το Grand Prix της Εμίλια-Ρομάνια αποτελεί παρελθόν αλλά είναι ουκ ολίγα όσα ενδιαφέροντα προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μάχη που έλαβε χώρα σε μία πίστα που στο πρώτο μέρος του αγώνα ήταν ακόμα μουσκεμένη από τη βροχή που είχε προηγηθεί.

Πράγμα που ανέβασε το βαθμό δυσκολίας κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του τέταρτου αγώνα της φετινής σεζόν του μαγικού κόσμου της Formula 1, πράγμα εμφανές στο εντυπωσιακό video Που ακολουθεί. Σε αυτό, η F1 παρουσιάζει τις αντιδράσεις των είκοσι οδηγών και όσα απρόοπτα έγιναν στον πρώτο γύρο, μέσω από onboard κάμερες.

Μπορείτε να δείτε λοιπόν τα πλασαρίσματα των πρωτοπόρων με τις δύο Red Bull RB18 να στρίβουν στις δύο πρώτες θέσεις, πως ο Λάντο Νόρις της McLaren άφησε πίσω του και τις δύο Ferrari, τις πολύ καλές εκκινήσεις της Mercedes του Τζορτζ Ράσελ και του Ντάνιελ Ρικιάρντο με την άλλη McLaren.





Πως ο Αυστραλός είχε την επαφή με τον Κάρλος Σάινθ που έστειλε τον Ισπανό εκτός αγώνα, τη δική του προσπάθεια να επιστρέψει στην πίστα αλλά και το πως η μεταξύ τους σύγκρουση επηρέασε και τον Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo.

Ακόμα, αποκαλύπτεται πως ο Γιούκι Τσουνόντα της Scuderia AlphaTauri αρχικά στριμώχτηκε στον τοίχο κι έπειτα σπρώχτηκε στο γρασίδι ενώ παρουσιάζεται και η επαφή της Alpine του Φερνάντο Αλόνσο με τη Haas του Μικ Σουμάχερ, που οδήγησε στην εγκατάλειψη του Ισπανού.

Όλα αυτά, με χαρακτηριστική την περιορισμένη ορατότητα όσων εκκίνησαν από το μέσο του grid λόγω του σπρέι από τα προπορευόμενα μονοθέσια!

Περισσότερα στο video που ακολουθεί…

POV: You're an F1 driver and the race has started in Imola! 🍿#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/V0GsOcy7BH