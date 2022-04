O οδηγός της Ferrari τα έβαλε με τον εαυτό του για την απληστία που του στοίχησε σημαντικά στο Grand Prix της F1 στην Ίμολα.

Αλλιώς ονειρεύονταν στη Scuderia Ferrari το Grand Prix της Εμίλια Ρομάνια αλλιώς εξελίχθηκε. Οι χιλιάδες τιφόζι που γέμισαν τις κερκίδες και τους λόφους της Ίμολα έφυγαν απογοητευμένοι αφού δεν είδαν F1-75 εντός πρώτης πεντάδας.

Κι αν στην περίπτωση του Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ η εγκατάλειψη ήρθε νωρίς, μόλις στον πρώτο γύρο, στην περίπτωση του Σαρλ Λεκλέρ η εξέλιξη ήταν πιο οδυνηρή αφού χάθηκε ένα σίγουρο βάθρο.

Not the weekend we expected, but it was a pleasure racing for our #Tifosi.



Thank you to everyone, we felt all the love ❤️#essereFerrari 🔴 #ImolaGP pic.twitter.com/Nt27eMu5Z8