O Τζόρτζ Ράσελ έκανε την έκπληξη και ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών πριν από τον Αγώνα Σπριντ.

Η δράση στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια συνεχίστηκε στην πίστα της Ίμολα, με την κατάταξη να αλλάζει δραματικά και τον Τζόρτζ Ράσελ της Mercedes-AMG να γράφει τον ταχύτερο γύρο. Ο Βρετανός οδηγός χρησιμοποίησε τη μαλακή γόμα -και το DRS- στον ταχύτερό του γύρο και σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:19,457. Η επίδοση αυτή τον έφερε στην 1η θέση, 0,081 δευτ. μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, o οποίος έκανε τον ταχύτερο γύρο του με τη μέση γόμα. Στην 3η θέση ακολούθησε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Όλες οι ομάδες ακολούθησαν διαφορετικά προγράμματα, καθώς προετοιμάζονταν για τον Αγώνα Σπριντ και για το Grand Prix της Κυριακής. Αυτό ανακάτεψε την τράπουλα, με τον poleman Μαξ Φερστάπεν να είναι μόλις στην 7η θέση, ενώ οι δύο Scuderia AlphaTauri βρέθηκαν εντός 10άδας ενώ χθες αποκλείστηκαν από το Q1. Αντιθέτως, εκτός 10άδας ήταν οι δύο οδηγοί της Haas, ενώ λόγω μηχανικών προβλημάτων, οι Ντάνιελ Ρικάρντο και Βάλτερι Μπότας δεν έγραψαν χρονομετρημένη προσπάθεια.

