Formula 1: Στον τοίχο ο Σάινθ, εκτός συνέχειας στις κατατακτήριες! (vid)

Το Grand Prix της F1 στην πίστα της Ίμολα άρχισε με το χειρότερο τρόπο για τον Ισπανό οδηγό της Ferrari.

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του με τη Scuderia Ferrari για δύο ακόμη χρόνια, ο Κάρλος Σάινθ είδε την προσπάθειά του στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix στην πίστα της Ίμολα να λαμβάνει ένα άδοξο τέλος.

Ο Ισπανός πάτησε… άγαρμπα πάνω στο κερμπ κατά το Q2, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της F1-75 και να καταλήξει πάνω στον προστατευτικό τοίχο. Το μονοθέσιο της Ferrari υπέστη σημαντικές ζημιές, που δεν μπορούν να επισκευαστούν έγκαιρα. Μέχρι εκείνη το χρονικό σημείο, ο Σάινθ είχε σημειώσει το δεύτερο ταχύτερο γύρο, πίσω από τον Φερστάπεν.

Sainz choca en la Q2 del GP DE IMOLA Q2 Sainz Crash is out for Quali 3? #ferrari #imolagp #formula1 #F1 pic.twitter.com/KChQbqEEaj