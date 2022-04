Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του τέταρτου αγώνα της F1 στο 2022 και μάλιστα με εντυπωσιακά μεγάλη διαφορά.

Το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari F1-75 καθώς έγραψε τον ταχύτερο γύρο στο FP1. Σε μια περίοδο που διεξάχθηκε σε βρεγμένη πίστα, ο Μονεγάσκος με τα ενδιάμεσα ελαστικά δεν είχε αντίπαλο και σημείωσε το 1:29,402 όντας 0,877 δευτ. ταχύτερος του teammate του, Κάρλος Σάινθ. Η Red Bull Racing φαίνεται πως δεν μπορεί να αγγίξει την ιταλική ομάδα, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι σχεδόν 1,5 δευτερόλεπτο μακριά από το χρόνο του Λεκλέρ.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Haas, με τους Κέβιν Μάγκνουσεν και Μικ Σουμάχερ να ολοκληρώνουν στις θέσεις 4 και 5. Στη διαδικασία είδαμε αρκετούς οδηγούς να δυσκολεύονται ιδιαίτερα και να έχουν εξόδους σε διάφορα σημεία της πίστας. Πλέον ομάδες και οδηγοί έχουν σκληρή δουλειά να κάνουν ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις κατατακτήριες δοκιμές, αργότερα, μέσα στη μέρα.

Can anyone topple the Prancing Horse, @ScuderiaFerrari this weekend? 👀 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/gFQWUkO0Mm

Το FP1 ξεκίνησε με την πίστα να έχει αρκετό νερό και τις ομάδες να διστάζουν να βγάλουν στην πίστα τους οδηγούς τους. Η ησυχία έσπασε μετά από πέντε λεπτά, όταν ο Μπότας και οι δύο Haas μπήκαν στην πίστα για να πάρουν μία γεύση από το πώς συμπεριφέρονται τα μονοθέσια νέας γενιάς στις συνθήκες αυτές. Σιγά-σιγά, ολοένα και περισσότεροι οδηγοί βγήκαν στην πίστα. Οι Λεκλέρ, Σάινθ, Λατίφι και Άλμπον είχαν εξόδους, με τη σωστή διατήρηση των θερμοκρασιών στα βρόχινα ελαστικά να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως είναι λογικό, οι χρόνοι έπεφταν συνεχώς από τους οδηγούς, με τον Φερστάπεν να έχει το προβάδισμα στα πρώτα 20 λεπτά. Ο οδηγός της Red Bull Racing είχε σημειώσει το 1:36,158 και ήταν 0,3 δευτ. μπροστά από τον Σάινθ της Ferrari.

Ο Λεκλέρ δεν άργησε να πάρει τα ηνία, με τον Σάινθ να τον ακολουθεί, όμως ο Μονεγάσκος οδηγός της ιταλικής ομάδας πίεζε αρκετά και βγήκε εκτός πίστας, χωρίς ωστόσο να έχει επαφή με μπαριέρες. Αρκετά θετική ήταν η εμφάνιση των AlphaTauri και του Μάγκνουσεν που κινούνταν σταθερά εντός της πρώτης 10άδας, ενώ πολύ πίσω στην κατάταξη ήταν οι δύο οδηγοί της Mercedes, Χάμιλτον και Ράσελ. Μέχρι το μέσον της διαδικασίας, στην κορυφή των χρόνων είχε ανέβει ο Πέρεζ με το 1:35,476, με ολοένα και περισσότερους οδηγούς να επιστρέφουν στα pit για τις πρώτες αλλαγές στα μονοθέσιά τους.

Ο Φέτελ με την Aston Martin ήταν ο πρώτος οδηγός που έβαλε τα ενδιάμεσα ελαστικά και αμέσως άρχισε να σκαρφαλώνει στην κατάταξη. Η McLaren ακολούθησε την ίδια στρατηγική με τους οδηγούς της, με τον Νόρις να ανεβαίνει αμέσως στη 2η θέση της κατάταξης. Η στροφή Ριβάτσα 1 (Τ18) προκάλεσε πολλά προβλήματα στους οδηγούς, με αρκετούς να βγαίνουν εκτός, δίχως όμως να προκαλούν τη διακοπή της διαδικασίας. Η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν ολοένα και περισσότερο, με τα ενδιάμεσα ελαστικά να είναι η σωστή επιλογή. Ένας-ένας οι οδηγοί επέλεξαν τα ελαστικά αυτά και βγήκαν για να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων.

Οι δύο οδηγοί της Ferrari πετούσαν στην πίστα της Ίμολα, με τον Σάινθ να γράφει το 1:30,803 και να ανεβαίνει στην 1η θέση. Η διαφορά του με 10 λεπτά να απομένουν στη διαδικασία από τον Λεκλέρ ήταν 1,2 δευτερόλεπτα. Ο Φερστάπεν δεν έδειχνε να μπορεί να απειλήσει τις F1-75, ενώ την εντυπωσιακή του πορεία συνέχισε ο Μάγκνουσεν.

Στα τελευταία λεπτά όλοι προσπαθούσαν να συλλέξουν όσα περισσότερα δεδομένα ήταν δυνατό, μιας και αργότερα μέσα στην ημέρα πρέπει να δώσουν μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές. Με 5 λεπτά να απομένουν στο FP1, η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της όταν ο Νόρις είχε έξοδο και κόλλησε το μονοθέσιό του στην αμμοπαγίδα της στροφής 12. Όμως απ’ότι φάνηκε ήταν αχρείαστη, καθώς ο Βρετανός κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα. Η δράση συνεχίστηκε για 3 λεπτά, όμως τίποτα δεν άλλαξε στην κατάταξη. Μόνο ο Μπότας είχε μια εντυπωσιακή έξοδο στη στροφή 12, όμως δεν προκάλεσε ζημιά στη C42.

Bottas is in the barrier! 😮



Driver is OK, however he is unable to drive back to the pits #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/BdqZJ2tahT