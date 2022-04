Έπειτα από τις πιέσεις ομάδων της F1 για τη σχέση Haas-Ferrari, η αμερικάνικη ομάδα αντέδρασε και πέρασε στην αντεπίθεση.

Τις τελευταίες ημέρες, στο μικροσκόπιο αρκετών ομάδων της Formula 1 έχει μπει η συνεργασία της Ferrari με τη Haas. H αμερικάνικη ομάδα ειδικά για το 2022 λειτουργεί το τεχνικό της τμήμα στο Μαρανέλο, δίπλα στο εργοστάσιο της Ferrari. Οι δύο ομάδες συνεργάζονται στενά από το 2016, με τη Haas να προμηθεύεται όλα τα «Listed Parts» που ορίζουν οι κανονισμοί από την ιταλική ομάδα, ενώ αρκετοί αεροδυναμιστές και μηχανικοί έχουν περάσει από το ένα στρατόπεδο στο άλλο.

Η συνεργασία αυτή έχει δεχθεί την έντονη κριτική από τις McLaren, Alpine, Mercedes-AMG και Aston Martin για το κατά πόσο παραμένει εντός των κανονισμών, παρά τις διαβεβαιώσεις από την FIA. Μάλιστα, καλούν την παγκόσμια ομοσπονδία να αλλάξει τους κανονισμούς ώστε τέτοιου τύπου συνεργασίες να πάψουν να υπάρχουν.

Ως απάντηση στις ομάδες αυτές, ο επικεφαλής της Haas, Γκούντερ Στάινερ, μίλησε στο RTL και αποκάλυψε πως κάλεσε την FIA στο εργοστάσιο της ομάδας στο Μαρανέλο: «Κάνουμε τα πάντα όπως ορίζουν οι κανονισμοί, Είπα στην FIA να έρχεται κάθε μέρα στο εργοστάσιό μας να κάνει ελέγχους γιατί κάνουμε τα πάντα σύμφωνα με τους κανόνες. Η FIA μπορεί να κάνει ελέγχους. Αν βρουν το οτιδήποτε μεμπτό, τότε θα το βελτιώσουμε. Αλλά δεν θα βρουν τίποτα που να δείχνει πως έχουμε αντιγράψει κάποιο μονοθέσιο. Η κριτική γίνεται πάντα όταν έχουμε ένα καλό μονοθέσιο, έχει καταντήσει βαρετό. Πάντα γίνονται τα ίδια, πρέπει να έχεις ορθά επιχειρήματα όταν διαμαρτύρεσαι. Δεν μπορείς να λες συνέχεις τα ίδια και τα ίδια».

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο επικεφαλής της Alpine, Ότμαρ Σαφνάουερ, είχε μιλήσει στο Racingnews365 για το γεγονός πως υπάρχουν ορισμένα παράθυρα στους κανονισμούς συνεργασίας μεταξύ ομάδων: «Πιστεύω πως υπάρχουν ορισμένα παραθυράκια στους κανονισμούς που μπορούν να εκμεταλλευτούν ομάδες που μοιράζονται την ίδια αεροδυναμική σήραγγα. Αν μοιράζεσαι τη σήραγγα, και είσαι στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή, μπορείς να πιεις καφέ για παράδειγμα με άλλους αεροδυναμιστές. Έτσι υπάρχουν τρόποι να εκμεταλλευτείς καταστάσεις. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κάνουμε καλύτερους τους κανονισμούς».

