Το πολιτικό σκηνικό στην F1 αρχίζει να παίρνει μία διαφορετική τροπή, με τις Scuderia Ferrari και Haas να βρίσκονται στο στόχαστρο.

Η Formula 1 μπήκε σε μία νέα εποχή τη φετινή χρονιά, με τους τεχνικούς κανονισμούς να αλλάζουν πλήρως την εικόνα των μονοθεσίων. Για το λόγο αυτό, όλες οι ομάδες ξεκίνησαν από πολύ νωρίς την προετοιμασία τους για το 2022, ώστε να έχουν αγωνιστικό πλεονέκτημα.

Έπειτα από τρεις αγώνες στη φετινή χρονιά, ένα τεράστιο βήμα απόδοσης έκανε η ομάδα της Haas, που έχει ήδη 12 βαθμούς, ενώ πέρυσι δεν κατέκτησε ούτε έναν. Η αμερικανική ομάδα συνεργάζεται στενά με τη Scuderia Ferrari, καθώς για τη φετινή χρονιά έστησε το δικό της τεχνικό τμήμα μέσα στο Μαρανέλο, στο εργοστάσιο της Ferrari. Από το 2016 χρησιμοποιεί την αεροδυναμική σήραγγα της ιταλικής ομάδας, ενώ προμηθεύεται όλα τα «Listed Parts», τα κοινά δηλαδή μέρη που επιτρέπουν οι κανονισμοί, όπως για παράδειγμα οι αναρτήσεις.

Η FIA είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τη νομιμότητα της συνεργασίας της Ferrari με τη Haas, ωστόσο αυτό δεν σταματά άλλες ομάδες από το να ασκούν τις δικές τους πιέσεις. Μάλιστα υπάρχουν ανησυχίες πως η αμερικανική ομάδα μπορεί να δέχεται τεχνογνωσία από τη Ferrari, κάτι που απαγορεύεται από τους κανονισμούς.

Για να αποφευχθεί αυτό, ορισμένες ομάδες της Formula 1 ζητούν τώρα από την παγκόσμια ομοσπονδία να λάβει μέτρα, ώστε να μην υπάρχουν παρατυπίες. Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ανέφερε συγκεκριμένα: «Πιστεύω πως οι κανονισμοί πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να αποφεύγουμε αυτές τις συζητήσεις. Όλοι αξίζουν να αποδίδουν καλά και να παίρνουν τα εύσημα όταν έχουν κάνει καλή δουλειά. Η κατάσταση που επικρατεί δημιουργεί αχρείαστες συζητήσεις για το σπορ. Αλλά μελλοντικά, καμία ομάδα δεν πρέπει να συνεργάζεται με άλλη στο βαθμό που αυτό γίνεται σήμερα».

