O Βραζιλιάνος οδηγός μιλά με τα καλύτερα λόγια για την πρώην ομάδα του που έχει πετύχει διάνα με τους φετινούς κανονισμούς.

Έπειτα από δύο χρόνια δίχως νίκη, η Scuderia Ferrari επέστρεψε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στη Formula 1. Η ιταλική ομάδα προετοιμάστηκε καλύτερα από τις υπόλοιπες για τους νέους τεχνικούς κανονισμούς και η F1-75 έχει αποδειχθεί μονοθέσιο νικητής στους τρεις πρώτους αγώνες με τον Σαρλ Λεκλέρ να κατακτά την καρό σημαία σε δύο από αυτούς.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή χρονιά, έχει ξαφνιάσει πολλούς. Ένας από αυτούς που χαίρονται ιδιαίτερα είναι ο πρώην οδηγός της, Φελίπε Μάσα. Ο Βραζιλιάνος μίλησε στην Gazzetta dello Sport για την έως τώρα παρουσία της ιταλικής ομάδας.

«Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος που στο Μαρανέλο είναι τόσο μπροστά στην κατανόηση των νέων κανονισμών και στην αξιοπιστία του μονοθεσίου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως αν η Ferrari είναι τόσο μπροστά στο πρωτάθλημα, είναι επειδή το μονοθέσιο είναι πανίσχυρο. Ο Λεκλέρ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα», ανέφερε ο Μάσα.

Επιπλέον ο 40χρονος πρώην οδηγός της Formula 1 αποκάλυψε πως θα βρεθεί στην Ίμολα και θα στηρίξει τη Ferrari στον εντός έδρας αγώνα της: «Στην Ίμολα θα είναι φοβερά. Θα απολαύσω πολύ την παρουσία μου εκεί. Ποτέ δεν σταμάτησα να νιώθω οδηγός της Ferrari. Το 2021 βρέθηκα στη Μόντσα και παρά το γεγονός πως είχε περιορισμένο αριθμό θεατών, η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Είμαι σίγουρος πως και στην Ίμολα θα δούμε κάτι εκπληκτικό το τριήμερο του αγώνα».

O Μάσα οδήγησε για τη Scuderia Ferrari από το 2006 έως το 2013 και λίγο έλειψε να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2008. To Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια είναι προγραμματισμένο για τις 22-24 Απριλίου.

