Ο ανιψιός του Μίκαελ Σουμάχερ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ώστε να ακολουθήσει το όνειρο του και να βρεθεί στην F1.

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ιδίως αυτός της Formula 1, ορισμένες φορές μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σκληρός για τους νέους οδηγούς που θέλουν να αναρριχηθούν από τις μικρές κατηγορίες στα υψηλότερα... στρώματα. Εκτός από ταλέντο, οι αγωνιζόμενοι χρειάζονται και τα απαραίτητα χρήματα, ώστε να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση στις κορυφαίες ομάδες.

Η... σκληρή πραγματικότητα χτύπησε την πόρτα του Ντέιβιντ Σουμάχερ, γιος του πρώην οδηγού της Formula 1, Ραλφ Σουμάχερ και ανιψιός του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Μίκαελ. Ο 20χρονος αγωνίστηκε δύο χρόνια στη Formula 3 και το 2021 είχε μία νίκη στην Αυστρία, ενώ τερμάτισε στην 11η θέση στην τελική βαθμολογία. Όμως για τη φετινή χρονιά, δεν έχει τους απαραίτητους πόρους ώστε να κάνει το βήμα για τη Formula 2 που θα τον φέρει πιο κοντά στη Formula 1. Έτσι, το ενδεχόμενο να εμφανιστεί σύντομα δίπλα στον ξάδερφό του, Μικ Σουμάχερ, απομακρύνεται.

Ο Ντέιβιντ Σουμάχερ, ο οποίος θα αγωνίζεται φέτος στο DTM, αναφέρθηκε στη νέα του περιπέτεια: «Έπρεπε να κάνω το βήμα αυτό, δεν βρήκαμε αρκετούς χορηγούς για τη Formula 2. Όμως μας έκαναν μία πολύ καλή πρόταση από την HTP-Winward Mercedes στο DTM. Γι’αυτό κάναμε την κίνηση αυτή».

🚨🚨David Schumacher enters DTM 2022 🚨🚨

David #Schumacher will race for @MercedesAMG team @HTPMotorsport in the upcoming season. Welcome, David! 💪#DTM #DTM2022 #WeLoveDTM #FeelTheRoarhttps://t.co/RIhmVaZKdA