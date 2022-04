Η Porsche Panamera 4S E-Hybrid με την οποία είχε το ανώδυνο ατύχημα ο Πορτογάλος έχει απίστευτες επιδόσεις και ανάλογη τιμή.

Ο Μπρούνο Φερνάντες είδε το όνομά του να κάνει το γύρο στα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο για ένα διαφορετικό λόγο από συνήθως. Ο Πορτογάλος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το πρωί της Δευτέρας, το οποίο όμως δεν προκάλεσε κανένα τραυματισμό. Έτσι, το ενδιαφέρον στράφηκε σε άλλα πράγματα, περιφερειακά του ατυχήματος, όπως για παράδειγμα το αυτοκίνητο του Φερνάντες.

O Πορτογάλος, λοιπόν, οδηγούσε μια Porsche Panamera 4S-E Hybrid. Πρόκειται για την plug-in υβριδική έκδοση του τετράθυρου, τετραθέσιου σπορ μοντέλου της γερμανικής μάρκας που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα πιο «καθαρόαιμα» αυτοκίνητα της Porsche.

The scene from Bruno Fernandes’ car crash this morning 📸 #mufc #ManUtd pic.twitter.com/0QfyiafTRT