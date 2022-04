Ο Φερνάντο Αλόνσο οδηγεί τα πάντα (video)

O δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 αποδεικνύεται ταχύς με οτιδήποτε έχει ρόδες.

Για τους οδηγούς αγώνων, οι εμπειρίες πίσω από το τιμόνι αποτελούν τροφή, οξυγόνο. Γι’ αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι εξ αυτών, δεν αντέχουν τη ζωή μακριά από τις πίστες και σχεδόν πάντα, αναθεωρούν τυχόν αποχωρήσεις από την ενεργό δράση.

Όμως και πάλι, εν ενεργεία οδηγοί και μάλιστα επίπεδου της Formula 1, δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να «βάζουν χέρι» σε οχήματα διαφορετικών κατηγοριών και μορφών αγώνων. Ο Φερνάντο Αλόνσο αποτελεί διαφορετική περίπτωση.





Άλλωστε ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε την αποχώρησή του από την παραπαίουσα McLaren-Honda για να εξερευνήσει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού και το πρωτάθλημα IndyCar, συμμετέχοντας στα φημισμένα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Παράλληλα, έτρεψε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) με την Toyota Gazoo Racing, με την οποία κατέκτησε τον 24ωρο αγώνα Le Mans. Έχοντας κερδίσει δις και το Grand Prix του Μονακό, επεδίωξε το περίφημο «Triple Crown» αλλά ακόμα δεν έχει προσθέσει στη συλλογή του τρόπαιο από τα 500 Μίλια.





Παράλληλα, βίωσε και την εξαντλητική δοκιμασία των Rally Raid, συμμετέχοντας στο Ράλλυ Ντακάρ με Toyota Hilux, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο δράσης του.



Μάλιστα, το συγκεκριμένο εγχείρημα είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί τον έβγαζε εκτός της ασφάλειας της πίστας. Ήταν μία δοκιμασία σε εντελώς διαφορετικό θεσμό, με άλλες απαιτήσεις, σε αφιλόξενα εδάφη. Όπου και πάλι, τα πήγε εξαιρετικά!





Από πέρυσι, έχει επιστρέψει στον μαγικό κόσμο της Formula 1, αγωνιζόμενος με την Alpine. Παρότι 40άρης πια, εξακολουθεί να ονειρεύεται τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο, αν και η δυναμική της γαλλικής ομάδας δείχνει το όνειρο αυτό να απομακρύνεται.

Ωστόσο, ο οδηγός από το Οβιέδο εξακολουθεί να το διασκεδάζει, όταν αποχωρήσει (ξανά) από την F1 σίγουρα θα αγωνίζεται κάπου αλλού αλλά και όσο μπορεί, εκμεταλλεύεται και την ευκαιρία για νέες εμπειρίες – παράλληλα με τις υποχρεώσεις του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.





Έτσι, στο περιθώριο του Grand Prix Αυστραλίας το οποίο δεν είχε ευτυχή έκβαση για εκείνον, πήρε μία γεύση από αγωνιστικό της εξαιρετικά δημοφιλούς στην χώρα των καγκουρό κατηγορίας των V8 Supercars.

Συγκεκριμένα, οδήγησε την αγωνιστική Mustang της Tickford Racing, με τον Τόμας Ραντλ, πρώην πρωταθλητή στην κατηγορία Super2, σε ρόλο καθοδηγητή. Και είχαν ενδιαφέρον οι πρώτες του εντυπώσεις: «Είναι ανάμεσα σε αγωνιστικό GT3 και NASCAR. Είναι πιο βαρύ και μαλακό στο set up περνώντας από τις στροφές αλλά στις ευθείες… νιώθεις την ισχύ, τον V8, ο θόρυβος είναι φοβερός».

Δείτε τον Αλόνσο εν δράσει, στο video που ακολουθεί…

