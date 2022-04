Yamaha και Riders for Health ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν βοήθεια σε φτωχές περιοχές της Αφρικής.

Ο οργανισμός Riders For Health για τους περισσότερους θα είναι γνωστός από τις ειδικές εκδηλώσεις στα αγωνιστικά τριήμερα του MotoGP με τους αναβάτες να δωρίζουν μπότες, γάντια, κράνη προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για τον οργανισμό. Η αλήθεια είναι ότι το Riders for Health είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και ιδιαίτερα σημαντικό προσφέροντας κρίσιμη βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην Αφρική.

Για 30 χρόνια ο οργανισμός προσπαθεί να μεταφέρει ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και νοσηλευτές σε φτωχές και απομακρυσμένες περιοχές της Αφρικής οι οποίες δεν έχουν ούτε τον βασικό εξοπλισμό περίθαλψης. Αυτή η μεταφορά γίνεται με μοτοσικλέτες, με πολλές εταιρείες να έχουν ενεργό ρόλο στον οργανισμό. Η Yamaha ανακοίνωσε πως για τα επόμενα τρία χρόνια θα γίνει αρωγός των προσπαθειών του οργανισμού προσφέροντας ειδικές μοτοσικλέτες και τη συντήρηση αυτών για να κάνει τη ζωή πιο εύκολη σε εκείνους που μεταφέρουν υλικό.

Εκτός από τις μοτοσικλέτες, η Yamaha στη νέα της αγωνιστική ομάδα Tenere World Raid Team θα φορέσει τα λογότυπα του οργανισμού, ενώ μαζί με τον βρετανικό οργανισμό Two Wheels for Life θα δημιουργήσουν μια σειρά εκδηλώσεων προκειμένου να μαζευτούν χρήματα που θα βοηθήσουν τη λειτουργία του Riders for Health.

Ο Πρόεδρος της Yamaha Motor Europe, Ερίκ ντε Σεϊνές, δήλωσε για αυτή τη νέα συνεργασία: «Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία με τον Riders for Health. Στόχος μας είναι αυτή η συνεργασία να ανεβάσει τη δημοτικότητα και τις προσφορές σε χρήματα που θα βοηθήσουν υα σχέδια του οργανισμού που είναι να προσφέρουν ιατρική βοήθεια σε απομακρυσμένες κοινωνίες. Ελπίζουμε οι άνθρωποι να παρασυρθούν από τις δράσεις των Riders και να συμμετέχουν στις επόμενες δραστηριότητες συλλογής χρημάτων».