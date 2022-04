Ο πρώην οδηγός της F1 ήταν ιδιαίτερα απαισιόδοξος αναφορικά με τις πιθανότητες της Mercedes-AMG να παλέψει για νίκες στο 2022.

Μόλις 65 βαθμούς μετά από τρεις αγώνες μετρά η Mercedes στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Αυτό είναι το χειρότερο ξεκίνημά της στην υβριδική εποχή του σπορ που ξεκίνησε το 2014.



Η W13 E Performance υστερεί αρκετά σε απόδοση έναντι των Ferrari F1-75 και Red Bull RB18. Μάλιστα έχει μόλις δύο βάθρα, ένα για τους Λιούις Χάμιλτον κι ένα για τον Τζορτζ Ράσελ. Βέβαια, για να τα πετύχει έπρεπε να εκμεταλλευτεί εγκαταλείψεις ή λάθη των αντιπάλων της.

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι πότε και αν η γερμανική ομάδα θα είναι σε θέση να παλεύει για νίκες. Ιδιαίτερα απαισιόδοξος σχετικά είναι πρώην οδηγός της Formula 1 με θητείες σε Williams, McLaren και Red Bull Racing, Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Ο Βρετανός μίλησε στο Channel 4 για τα προβλήματα της Mercedes και το τι ακριβώς συμβαίνει στην ομάδα του Μπράκλεϊ.

«Πιστεύω πως αυτό που φταίει είναι πως οι αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς, ειδικά τα καύσιμα των μονοθεσίων που έχουν επίσης αλλάξει. Το πακέτο κινητήρα που έχει φέτος η Mercedes δεν αποδίδει όπως της Ferrari, της Honda και της Renault και πλέον η Ferrari είναι μπροστά από όλους. Πιστεύω πως όλο αυτό θα είναι ένα μεγάλο μάθημα στη γερμανική ομάδα. Έχουν μία ομάδα ανθρώπων που εργάζονται σκληρά στο μονοθέσιο, αλλά ακόμα ένα πρόβλημα που έχουν είναι πως καμία άλλη ομάδα δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν πρέπει απλά να κάνουν μικρά βήματα, αλλά πρέπει να κάνουν πολύ μεγάλα άλματα και από την εμπειρία μου, αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε μία σεζόν», ανέφερε ο Κούλθαρντ.

