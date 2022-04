Συνεχείς είναι οι εργασίες που γίνονται στα εργοστάσια των ομάδων της F1 για να λύσουν το πρόβλημα του porpoising, με τη Scuderia Ferrari να φέρνει τις δικές της αναβαθμίσεις στην Ίμολα.

Οι τεράστιες αλλαγές που έγιναν στους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 το 2022, έχουν επιφέρει ορισμένες εκπλήξεις στις ομάδες. Τα νέα μονοθέσια εμφανίζουν το φαινόμενο του porpoising, που έχει προκαλέσει έντονο πονοκέφαλο στα σχεδιαστικά τμήματα για το πώς θα το αντιμετωπίσουν, μιας και επηρεάζει την απόδοσή τους.

Στο Grand Prix Αυστραλίας, η Ferrari F1-75 είχε στις ευθείες έντονες αναπηδήσεις, κάτι από το οποίο υποφέρει από την αρχή της σεζόν. Όμως αυτό δεν την έχει εμποδίσει να κατακτήσει δύο νίκες σε τρεις αγώνες, αμφότερες με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Η Ferrari σχεδιάζει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων για να βελτιώσει το μονοθέσιό της. Στην Αυστραλία δοκίμασε έναν πειραματικό διαχύτη, όμως δεν τον χρησιμοποίησε στον αγώνα. Τώρα, όπως αναφέρει η Corriere Della Sera, το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που ετοιμάζει η ιταλική ομάδα, θα εμφανιστεί στον επόμενο αγώνα, στην Ιταλική πίστα. Εκεί η Scuderia θα παρουσιάσει ένα νέο πάτωμα όπου θα μειώσει το φαινόμενο του porpoising και θα της επιτρέψει να ξεκλειδώσει ακόμα περισσότερη απόδοση από την F1-75.

Αυτό που κρατά τη Ferrari από το να φέρει ολόκληρο το πακέτο είναι το γεγονός πως στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια θα δούμε Aγώνα Sprint, τον πρώτο στο 2022. Η μία περίοδος ελεύθερων δοκιμών πριν τις κατατακτήριες δοκιμές δεν προσφέρεται ώστε οι ομάδες να αλλάξουν δραματικά τα μονοθέσιά τους, λόγω έλλειψης χρόνου στην πίστα.

Bruh that porpoising looks funny af to me! 😂 I can't stop laughing #F1 #Sainz #Ferrari #Formula1 pic.twitter.com/iiVwWAt4p1