Οι επιδόσεις του Μονεγάσκου οδηγού της Scuderia Ferrari έχουν εντυπωσιάσει αρκετούς, μεταξύ αυτών και τον πρώην οδηγό της F1, Ντέιβιντ Κούλθαρντ.

Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει η αγωνιστική σεζόν της Formula 1 για τη Ferrari. H ιταλική ομάδα έχει ένα εξαιρετικό μονοθέσιο, με την F1-75 να κερδίζει τους δύο εκ των τριών πρώτων αγώνων της ως τώρα στο πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν θα το είχε καταφέρει δίχως τον Σαρλ Λεκλέρ, που φέτος δείχνει έτοιμος για πρωταθλητισμό.

Ενδεικτικό είναι πως ο Μονεγάσκος έχει συλλέξει 71 βαθμούς από το μέγιστο των 78 που μπορούσε να έχει ως τώρα. Μέσα σε αυτούς που έχει σκοράρει είναι τρεις από τον ταχύτερο γύρο που έχει πετύχει σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Αυστραλία.

Οι επιδόσεις του έχουν προκαλέσει εντυπώσεις στα paddock της Formula 1, με αρκετούς να τον αποκαλούν ως «Λεκλέρ 2.0». O πρώην οδηγός αγώνων με θητείες σε Williams, McLaren και Red Bull Racing, Ντέιβιντ Κούλθαρντ, μίλησε με τα καλύτερα λόγιαστο Channel 4 για τον οδηγό της Ferrari.

«Βλέποντας τον Λεκλέρ, μου ήρθαν αναμνήσεις από την εποχή που ο Μίκαελ Σουμάχερ κυριαρχούσε με τη Ferrari. Μπορώ να πω πως ανατρίχιασα. Οι φόβοι μου επέστρεψαν. Πρέπει να κατανοήσουμε πως είναι ένας φοβερός οδηγός. Η Ferrari δούλεψε σκληρά. Όσο για τον Ματία Μπινότο, τι ωραίος χαρακτήρας που είναι! Κατάφερε να ανταπεξέλθει στην πίεση και στην κακή απόδοση των τελευταίων δύο ετών. Ο Λεκλέρ κυριάρχησε στην Αυστραλία με μία πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση», ανέφερε ο Σκωτσέζος.

