Πρωτοφανής ήταν ο αριθμός των θεατών, που βρέθηκαν στον Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης, για την επιστροφή του Grand Prix της Formula 1 στην Αυστραλία ύστερα από δύο χρόνια απουσίας λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό.

Δύο χρόνια χωρίς τους ήχους από τα μονοθέσια της Formula 1, στο Grand Prix της Αυστραλίας, ήταν πολλά. Το κοινό απέδειξε την αγάπη του για το κορυφαίο σπορ του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κατακλύζοντας το Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης.

Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων που έγιναν γνωστά, στις εξέδρες βρέθηκαν συνολικά 419.000 θεατές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για το εν λόγω Grand Prix.

Η κυβέρνηση της Βικτώριας, η οποία έχει δεχτεί έντονη κριτική για τα αυστηρά lockdowns που επέβαλε, είναι πεπεισμένη πως αυτό είναι ένα σημάδι ότι η πρωτεύουσα της πολιτείας επιστρέφει στην κανονικότητα μετά από δύο χρόνια όπου ο κορονοϊός δημιούργησε τεράστιες αλλαγές στην καθημερινότητα του κόσμου.

419,114 of you showed up to see the @ausgrandprix in person over the four days of the event 😍



The biggest F1 weekend for Melbourne in its history!#AusGP #F1 pic.twitter.com/abWWvgjbTy