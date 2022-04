Ο Ισπανός οδηγός της Alpine έμεινε άφωνος με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο τρίτος αγώνας της φετινής αγωνιστικής σεζόν στο Άλμπερτ Παρκ.

Το Grand Prix Αυστραλίας του 2022 είναι ένας αγώνας που ο Φερνάντο Αλόνσο θέλει σίγουρα να ξεχάσει. Στις ελεύθερες δοκιμές αλλά και στα Q1 και Q2, έδειχνε εξαιρετικά γρήγορος. Όμως στο Q3 των κατατακτηρίων προδόθηκε από τα υδραυλικά της Alpine A522 και κατέληξε στον τοίχο. Αυτό τον έφερε στη 10η θέση για την εκκίνηση του αγώνα, κάτι που περιόρισε την επίδοσή του. Η στρατηγική να εκκινήσει με τη σκληρή γόμα δεν τον ευνόησε, καθώς τερμάτισε εκτός βαθμών.

Μετά το τέλος της μάχης στη Μελβούρνη, ο Ισπανός δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, μίλησε στο Sky Sports και ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος με το αποτέλεσμα: «Εκκινώντας με τη σκληρή γόμα, στοχεύαμε στην 6η ή στην 7η θέση στα τελικά αποτελέσματα, χάρη στην εναλλακτική στρατηγική που είχαμε. Όμως το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε τη λάθος στιγμή και σκότωσε τον αγώνα μας. Είμαι άφωνος γιατί σήμερα μπορούσαμε να ήμασταν στο βάθρο. Αν είχα βγει 3ος ή 4ος στις κατατακτήριες, με τον Μαξ εκτός αγώνα, πιστεύω πως θα ήμασταν ταχύτεροι από τις Mercedes. Χάσαμε μία μεγάλη ευκαιρία, τόσο εδώ, όσο και στην Τζέντα. Προς το παρόν είμαστε πολύ άτυχοι, ελπίζω σε κάποιους από τους επόμενους 20 αγώνες να είμαστε πολύ τυχεροί».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το GP Εμίλια-Ρομάνια στην πίστα της Ίμολα, το τριήμερο 22-24 Απριλίου. Η πίστα αυτή έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προηγούμενες, καθώς είναι πιο τεχνική και παράλληλα διαθέτει μικρότερες ευθείες.

Ωστόσο ο Αλόνσο παραμένει αισιόδοξος για την ταχύτητα της A522: «Για εμάς πιστεύω πως θα είναι μία πολύ μεγάλη δοκιμασία, γιατί πρόκειται για μια διαφορετική πίστα. Μένει να δούμε αν θα διατηρήσουμε την ίδια απόδοση. Στην Ίμολα είμαι σίγουρος πως θα δούμε αναβαθμίσεις από όλους. Θα δούμε πόσο γρήγοροι θα είμαστε».

Μπορεί ο Αλόνσο να μην έφερε βαθμούς στην Alpine, όμως ο Εστεμπάν Οκόν κατέκτησε 6 βαθμούς με την 7η θέση στον αγώνα. Η γαλλική ομάδα φιγουράρει στην 5η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

