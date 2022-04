MotoGP, ΗΠΑ: Το «θηρίο» ξαναχτύπησε

Ο Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Ducati πήρε στο Όστιν μια σπουδαία νίκη.

Ο Ενέα Μπαστιανίνι κάνει τρομερή χρονιά φέτος και στο Grand Prix των ΗΠΑ πήρε τη νίκη πάνω στη σέλα της Gresini Ducati. Το «θηρίο», όπως είναι το παρατσούκλι του, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά φέτος, μετά τη νίκη του στον πρώτο αγώνα της χρονιάς στο Κατάρ. Την τελευταία στιγμή ο Άλεξ Ρινς της Suzuki πήρε τη 2η θέση, προσπερνώντας τον Τζακ Μίλερ της Ducati, ο οποίος έμεινε 3ος. Ηρωικό αγώνα έκανε το Μαρκ Μάρκεθ, που έπεσε τελευταίος στον πρώτο γύρο και τελικά τερμάτισε στην 6η θέση.

🤯 @marcmarquez93 TAKE A BOW! 🤯



24th into Turn 1 and he fights back to 6th! 👏👏👏



The COTA crown may have been lost but that ride is one of his best! 💪#AmericasGP 🇺🇸 | #GP500 pic.twitter.com/JzoehagQT2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 10, 2022

Εκκίνηση

Οι Ducati ξεκίνησαν καλά μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα και ο Τζακ Μίλερ προηγήθηκε στην πρώτη στροφή, μπροστά από τους Μαρτίν, Μπανάια και Μπαστιανίνι. Ο Κουαρταραρό ανέβηκε 5ος ενώ καταστροφική ήταν η εκκίνηση για τον Μαρκ Μάρκεθ. Κάτι πήγε στραβά με τη μοτοσικλέτα της Repsol Honda όταν προσπάθησε να ξεκινήσει και ο Ισπανός έπεσε στην τελευταία θέση. Γρήγορα όμως άρχισε να κερδίζει θέσεις και να ανεβαίνει στην κατάταξη.

Οι αναβάτες της Suzuki δεν έκαναν καλή εκκίνηση αλλά στους πρώτους γύρους είχαν πολύ καλό ρυθμό και άρχισαν ξανά να πλησιάζουν όσους βρίσκονταν μπροστά τους. Στο μεταξύ, ο Ενέα Μπαστιανίνι πέρασε τον Μπανάια και ανέβηκε 3ος.

Κι ενώ ο Μάρκεθ κέρδιζε θέσεις και είχε ήδη ανέβει από την 24η στη 13η θέση, οι πέντε Ducati κρατούσαν χωρίς φαινομενικά προβλήματα τις πέντε πρώτες θέσεις, με μόνη αλλαγή την προσπέραση του Ζαρκό στον Μπανάια για την 4η θέση. Κανείς δεν κατάφερνε να ξεφύγει. Λίγο πιο πίσω ο Κουαρταραρό είδε τους Ρινς και Μιρ να τον περνούν διαδοχικά και να τον ρίχνουν στην 8η θέση.

Η επίθεση του Ρινς

Ο Άλεξ Ρινς με τη Suzuki ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα σε εκείνο το σημείο και ο πρώτος που κατάφερε να «σπάσει» την 5άδα της Ducati, όταν προσπέρασε τον Πέκο Μπανάια για να πάρει την 5η θέση. Πιο πίσω ο Μάρκεθ συνέχιζε να κερδίζει θέσεις και φτάνοντας στο μέσον το αγώνα είχε καταφέρει να μπει στη 10άδα.

Ο Ρινς αμφισβήτησε την κυριαρχία των Ducati για άλλη μία φορά όταν πέρασε τον Ζαρκό για να του πάρει την 4η θέση και να παραμείνει στο γκρουπ των πρωτοπόρων. Λίγο αργότερα έβαλε στο στόχαστρο και τον Μπαστιανίνι, τον οποίο πέρασε προσωρινά αλλά δεν είχε αντίδοτο στην ανώτερη ταχύτητα της Ducati στην ευθεία.

Οι δυο τους είχαν μια ωραία μάχη για μερικούς γύρους, αλλά λίγο αργότερα βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν τον Χόρχε Μαρτίν, που ξαφνικά έδειξε να δυσκολεύεται. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Μίλερ να φτιάξει μια μικρή διαφορά στην κορυφή, με τους Μπαστιανίνι και Ρινς να προσπαθούν να τον πιάσουν.

Μάχες παντού

Κι ενώ οι τρεις πρώτοι έμοιαζαν να ξεχωρίζουν, πιο πίσω οι μάχες ήταν επικές. Οι Μαρτίν, Μιρ, Μπανάια, Ζαρκό και Κουαρταραρό τα έδιναν όλα, με τον Μάρκεθ να έχει φτάσει επίσης πίσω τους. Όταν ο Κουαρταραρό πέρασε τον Ζαρκό, ο Μάρκεθ πέρασε κι αυτός και λίγο αργότερα προσπέρασε και τον Γάλλο της Yamaha για να ανέβει στην 7η θέση.

Η μάχη της κορυφής πήρε νέο ενδιαφέρον όταν ο Μπαστιανίνι ανέβασε κι άλλο το ρυθμό του και έφτασε πίσω από τον Μίλερ, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνθηκε από τον Ρινς. Η νίκη φαινόταν ότι θα κριθεί ανάμεσα στην εργοστασιακή Ducati GP22 του Τζακ Μίλερ και την περσινή GP21 της ομάδας του Gresini που οδηγούσε ο Μπαστιανίνι.

Ένα ασταμάτητο θηρίο

Ο Ενέα Μπαστιανίνι έκανε την επίθεσή του με 5 γύρους να απομένουν και με μια αποφασιστική κίνηση πέρασε τον Μίλερ και πήρε την πρώτη θέση στον αγώνα. Ο Μίλερ δεν τον άφησε να απομακρυνθεί αλλά ο Αυστραλός έπρεπε να έχει το νου του και πίσω του, καθώς ο Ρινς είχε αρχίσει και πάλι να πλησιάζει.

Ο Χόρχε Μαρτίν έχανε τη μία θέση μετά την άλλη, καθώς είδε τους Μαρκ Μάρκεθ και Φάμπιο Κουαρταραρό να τον περνούν και να τον ρίχνουν στην 8η θέση.

Ο Μπαστιανίνι όχι απλώς δεν απειλήθηκε στους τελευταίους γύρους αλλά κατάφερε να φτιάξει μια διαφορά ασφαλείας από τον Μίλερ, για να πανηγυρίσει τη 2η φετινή του νίκη. Ο Μίλερ στο τέλος έχασε και τη 2η θέση από τον Άλεξ Ρινς, ο οποίος τον πέρασε στην προτελευταία στροφή και τον έριξε στην 3η θέση. Ο Μιρ τερμάτισε 4ος, μπροστά από τους Μπανάια, Μάρκεθ, Κουαρταραρό, Μαρτίν, Ζαρκό και Βινιάλες.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Πορτογαλίας στο Πορτιμάο το 3ήμερο 22-24 Απριλίου.

Αποτελέσματα