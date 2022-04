O τρίτος αγώνας του 2022 ολοκληρώθηκε πολύ νωρίς και με το χειρότερο τρόπο για τον Ισπανό οδηγό της Ferrari.

Ο Κάρλος Σάινθ θέλει να ξεχάσει την επιστροφή του στην Αυστραλία και το Άλμπερτ Παρκ. Ο Ισπανός είχε ένα σύντομο αγώνα, όπου εγκατέλειψε στο δεύτερο γύρο, έπειτα από έξοδο. Ο οδηγός της Ferrari προσπάθησε να προσπεράσει στη στροφή 9 τον Μάγκνουσεν, όμως έχασε το σημείο φρεναρίσματος και βγήκε εκτός πίστας. Έχοντας χάσει τον έλεγχο κόλλησε στην αμμοπαγίδα στην έξοδο της στροφής 10 και η έξοδός του προκάλεσε την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Με την εγκατάλειψη αυτή ολοκληρώθηκε ένα σερί 17 συνεχόμενων αγώνων στους βαθμούς, καθώς και το εντυπωσιακό σερί 31 συνεχόμενων τερματισμών για τον Ισπανό οδηγό της Ferrari.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως τελείωσε άδοξα το GP Αυστραλίας για τον Κάρλος Σάινθ.

A disappointing end to Carlos Sainz's Sunday on Lap 1 😔 Keep your head up Carlos, plenty more races to come! 🙌 #AusGP #F1 pic.twitter.com/0F7mNT6oxx

Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Σάινθ ήταν πολύ απογοητευμένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε το τριήμερό του: «Έπρεπε να αλλάξω τιμόνι πριν τον αγώνα και είχα λάθος ρυθμίσεις. Στην εκκίνηση έχασα θέσεις και εμφανίστηκε το antistall. Προσπάθησα να πιέσω και να κάνω προσπεράσματα με τη σκληρή γόμα, αλλά είχα έξοδο. Δεν ήταν τα ελαστικά σε κατάσταση ώστε να κάνω προσπέρασμα. Έκανα μεγάλο λάθος, είμαι πολύ απογοητευμένος. Με τη δυναμική του μονοθεσίου μου, στη χειρότερη θα ήμουν στην 4η θέση. Τίποτα δεν πήγε σωστά».

Με την εγκατάλειψή του αυτή, έχασε τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία οδηγών. Επόμενος αγώνας της Formula 1 για το 2022 είναι το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην πίστα της Ίμολα το τριήμερο 22-24 Απριλίου.

“Not an easy weekend to digest. We need to learn from it and come back stronger!”



On to the next one ❤️ @Carlossainz55 #essereFerrari 🔴 #AusGP pic.twitter.com/SLBysDezrG