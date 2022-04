Ο τρίτος αγώνας της Formula 1 για το 2022 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Έχοντας χάσει τους δύο πρώτους αγώνες επειδή νόσησε με την Covid-19, o Σεμπάστιαν Φέτελ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο Grand Prix Αυστραλίας. Ο Γερμανός οδηγός οδήγησε την AMR22 για πρώτη φορά σε επίσημη διαδικασία και ολοκλήρωσε το FP1 του Grand Prix Αυστραλίας στη 13η θέση.

Ωστόσο, με περίπου 15 λεπτά να απομένουν για το τέλος της διαδικασίας, ο Γερμανός σταμάτησε στην πίστα λόγω τεχνικού προβλήματος. Μετά το τέλος της διαδικασίας θέλησε να επιστρέψει στο γκαράζ της ομάδας και το έκανε πάνω σε ένα scooter. Οι κάμερες έπεσαν αμέσως πάνω του, καθώς η ζωντανή μετάδοση δεν είχε ολοκληρωθεί, με τους θεατές να τον επευφημούν.

Ωστόσο αυτό του έφερε μπελάδες, καθώς είναι υπό έρευνα από τους αγωνοδίκες και κινδυνεύει να δεχθεί ποινή. Σύμφωνα με τους αγωνοδίκες, ο Γερμανός οδηγός της Aston Martin μπήκε στην πίστα δίχως να πάρει άδεια από τη Διεύθυνση Αγώνα.

