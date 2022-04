Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren λανσάρει τη νέα σειρά κρασιού που φέρει το όνομά του και μαζί με αυτό τη δική του ξεχωριστή υπογραφή.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο είναι ένας αποδεδειγμένα ταλαντούχος οδηγός αγώνων της Formula 1. Όμως εκτός πίστας ένας λάτρης του κρασιού. Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του γκάμα οίνου ονόματι DR3 και λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix Αυστραλίας, τον αγώνα της πατρίδας του Αυστραλού, κυκλοφόρησε η νέα διαφήμιση για τη δεύτερη έκδοση του κρασιού του.

Ο οδηγός της McLaren στη Formula 1 είναι ο πρωταγωνιστής του σποτ και μας παρουσιάζει τη νέα σειρά DR3 II με προέλευση κατευθείαν από την Αυστραλία. Το κρασί του Ρικάρντο έχει αναγνωριστεί επίσημα από τη βιομηχανία και έχει συγκεντρώσει πολύ καλές κριτικές και διακρίσεις.

Εκτός από τις νέες φιάλες, ο Αυστραλός παρουσίασε και κάτι ακόμη που έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον. Μη μπορώντας να βρει το κατάλληλο σχήμα για ποτήρι που θα συνοδεύει το κρασί του, πήρε έμπνευση από τον ίδιο του τον εαυτό και δημιούργησε ένα ποτήρι στο σχήμα του ειδικού παπουτσιού που χρησιμοποιεί στους αγώνες.

Σήμα κατατεθέν του είναι το «shoey», το οποίο καθιέρωσε στη Formula 1, όπου πίνει σαμπάνια από το παπούτσι του όποτε ανεβαίνει στο βάθρο. Ανά τα χρόνια έχει βάλει κι άλλους οδηγούς (και όχι μόνο) που ήταν μαζί του να πιουν από το παπούτσι του. Πλέον το «shoey» σε μορφή ποτηριού είναι διαθέσιμο για όποιον επιθυμεί να το αποκτήσει.

Δείτε το βίντεο με τον Ντάνιελ Ρικάρντο να μας παρουσιάζει την γκάμα DR3 II και φυσικά το ποτήρι shoey...

We’re back baby. This is what’s been in the works these past 362 days, 4 hours and 6 minutes. My new wine drop, the DR3 II and Ricciardo Decanter, made with the iconic @sthugowines. Available now in AU. Get yours now. https://t.co/KvLLapug5f#DR3xStHugo #enjoyDR3responsibly pic.twitter.com/sOCvFZXfuO