Ο οδηγός της McLaren, Ντάνιελ Ρικάρντο, δεν πιστεύει πως η αγωνιστική φόρμα της ομάδας του θα βελτιωθεί από τη μία ημέρα στην άλλη.

Η σεζόν της Formula 1 για το 2022 δεν έχει ξεκινήσει με καθόλου καλό τρόπο για την ομάδα της McLaren. Τα προβλήματα αξιοπιστίας την άφησαν πολύ πίσω στην εξέλιξη και κατανόηση της MCL36 και ως αποτέλεσμα η απόδοσή της στους δύο πρώτους αγώνες της χρονιάς ήταν απογοητευτική. Στο Grand Prix Μπαχρέιν δεν είχε καθόλου ικανοποιητικό ρυθμό, ενώ στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας κατάφερε να συλλέξει 6 βαθμούς χάρη στην έβδομη θέση του Λάντο Νόρις.

Μπορεί να υπήρξε μερική βελτίωση της ταχύτητάς της, όμως βρίσκεται πολύ μακριά από τους στόχους που είχε θέσει πριν την έναρξη της σεζόν. Το μεγαλύτερό της πρόβλημα είναι η έλλειψη κάθετης δύναμης - όπως έχει παραδεχθεί ο Λάντο Νόρις. Ο teammate του, Ντάνιελ Ρικάρντο προσπαθεί να παραμείνει αισιόδοξος για τη συνέχεια της σεζόν.

«Πρέπει να υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Σε αυτό δουλεύουμε τώρα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Θα χρειαστεί χρόνος, είναι μία μεγάλη διαδικασία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα μέσα σε μία εβδομάδα. Έχουμε πολλές αλλαγές που πρέπει να κάνουμε ώστε να φτάσουμε ας πούμε στις πέντε πρώτες θέσεις. Πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά από ποτέ για να φτάσουμε εκεί. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε όμως», δήλωσε ο Αυστραλός μετά το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας.

Η McLaren βρίσκεται στην όγδοη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών, μόνο μπροστά από τις Aston Martin και Williams. Η απόδοση του μονοθεσίου της ως τώρα, ταιριάζει απόλυτα με τη βαθμολογική της θέση. Το 2021 η βρετανική ομάδα ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών.

It really is a team sport. 🧡 pic.twitter.com/cX65LCNdsq