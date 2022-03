Η Honda επιβεβαίωσε πως ο Ισπανός πολυπρωταθλητής δεν θα λάβει μέρος ούτε στον επόμενο αγώνα του MotoGP, παρά τη βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του.

Το 2022 δεν εξελίσσεται με καθόλου ικανοποιητικό τρόπο για τον αναβάτη της Repsol Honda, Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα στο Warm-Up του δεύτερου αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP στην πίστα Μανταλίκα της Ινδονησίας και οι γιατροί δεν του έδωσαν το... πράσινο φως ώστε να συμμετάσχει στον αγώνα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μάρκεθ είχε ακόμη ένα επεισόδιο διπλωπίας. Τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν σε διαδικασία ανάρρωσης και ήταν υπό την επίβλεψη των γιατρών. Η επιστροφή του στη δράση ήταν άγνωστη και η συμμετοχή του στο GP Αργεντινής αμφίβολη.

Όπως ανακοίνωσε η Honda, o Μάρκεθ επισκέφθηκε τον οφθαλμολόγο, Δρ. Σάντσες Νταλμάου σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης τη Δευτέρα για να πραγματοποιήσει τη δεύτερη σειρά εξετάσεων μετά το άσχημο highside στη Μανταλίκα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της HRC, τα αποτελέσματα έδειξαν πως η κατάσταση του Ισπανού αναβάτη έχει βελτιωθεί αισθητά. Ωστόσο θα συνεχίσει ένα συντηρητικό πρόγραμμα ανάρρωσης το επόμενο χρονικό διάστημα και θα πραγματοποιεί συχνά check-ups. Ως αποτέλεσμα, ο Μάρκεθ δεν θα αγωνιστεί με τη Honda στον προσεχή αγώνα του MotoGP στην Αργεντινή, την Κυριακή 3 Απριλίου.

Ο Δρ Σάντσεθ Νταλμάου αναφέρθηκε στην πρόοδο του Μάρκεθ: «Τη Δευτέρα πραγματοποιήσαμε τη δεύτερη οφθαλμονευρολογική εξέταση στον Μαρκ Μάρκεθ, με πολύ θετικά σημάδια ανάρρωσης του τέταρτου δεξιού νεύρου που υπέστη παράλυση κατά την πτώση του στην Ινδονησία. Η ανάρρωσή του όμως δεν έχει ολοκληρωθεί και ο Μαρκ πρέπει να ακολουθήσει ένα συνεχές πρόγραμμα συντηρητικής θεραπείας».

Η διπλωπία είναι η πάθηση του οπτικού νεύρου, που προκαλεί διπλή όραση, κοινώς ο πάσχων τα βλέπει διπλά. Δεν είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του Μάρκεθ που τον ταλαιπωρεί αυτή η πάθηση. Το πρόβλημα είχε παρουσιαστεί το 2011, όταν έτρεχε στη Moto2, έπειτα από μια πτώση στη Μαλαισία, αλλά ευτυχώς ο Μάρκεθ τον ξεπέρασε. Πέρυσι όμως το πρόβλημα επανήλθε, όταν ένας νέος τραυματισμός στην προπόνηση τον ανάγκασε να χάσει τους τελευταίους αγώνες της σεζόν του 2021.

Δείτε το βίντεο με το highside του Μάρκεθ στο Warm-Up του GP Ινδονησίας.

