Βελτιώσεις που θα κάνει ταχύτερη την RB18 προετοιμάζει η αυστριακή ομάδα για τους επόμενους αγώνες της Formula 1.

Η φετινή μάχη για τη διεκδίκηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος έχει ξεκινήσει με ανάμεικτα συναισθήματα για τη Red Bull Racing. Η αυστριακή ομάδα είδε τους δύο οδηγούς της να εγκαταλείπουν από πρόβλημα στην τροφοδοσία καυσίμου στο Grand Prix Μπαχρέιν κι έφυγε από εκεί με μηδέν βαθμούς. Όμως η τύχη της χαμογέλασε στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, όπου ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο 2022.

Η Αυστριακή ομάδα ακολούθησε ως τώρα ένα συντηρητικό πλάνο εξέλιξης της RB18, με το μοναδικό μεγάλο update της να το έχει φέρει την τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν.

Όμως η προσπάθεια της Red Bull Racing να διατηρηθεί στην κορυφή του σπορ και το 2022, συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. O σύμβουλος της Red Bull σε θέματα Formula 1, Χέλμουτ Μάρκο, μίλησε στο Servus TV για τις αναβαθμίσεις που ετοιμάζει η ομάδα του. «Το μονοθέσιό μας είναι πιο δύσκολο στο στήσιμο. Όμως στην Ίμολα θα φέρουμε αναβαθμίσεις και θα μειώσουμε το βάρος. Αυτή η αναβάθμιση θα μας δώσει επιπλέον ταχύτητα. Είμαστε σε μία πολύ καλή θέση και έχουμε έναν ίσο αντίπαλο τη Ferrari. O Λεκλέρ οδηγεί άψογα φέτος και προβλέπεται μία πολύ δυνατή σεζόν. Το μονοθέσιο της Ferrari είναι δυνατό και γρήγορο σε όλες τις συνθήκες».

Επόμενος σταθμός για τη Formula 1 είναι το GP Αυστραλίας στις 8-10 Απριλίου. Η πίστα του Άλμπερτ Παρκ έχει υποστεί αρκετές αλλαγές, ωστόσο ο Μάρκο πιστεύει πως η μάχη θα είναι και πάλι απέναντι στη Ferrari. «Θα δούμε περίπου τα ίδια με τη Σαουδική Αραβία στον επόμενο αγώνα. Τεράστιο ρόλο θα παίξει το ποια ομάδα θα κάνει την καλύτερη δουλειά με το στήσιμο. Αυτή η πίστα μας έχει ευνοήσει στο παρελθόν, αλλά θα δούμε. Θα είναι συναρπαστικός αγώνας».

Με το 1-4 στη Σαουδική Αραβία, η Red Bull Racing μάζεψε συνολικά 37 βαθμούς και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας, 1 πίσω από τη Mercedes-AMG και 41 πίσω από τη Scuderia Ferrari.

