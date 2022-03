Ο Μαρκ Χίγκινς δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει στο Defender Bowler Challenge, οδηγώντας ένα Land Rover με αυτοκόλλητα 007.

Ο Μαρκ Χίγκινς δεν είναι γνωστός μόνο για τους αγώνες ράλλυ στους οποίους συμμετέχει, αλλά και για την παρουσία του σε κινηματογραφικές καταδιώξεις. Με καταγωγή από τη Νήσο του Μαν, άρχισε τους αγώνες στην ηλικία των 9 από τις πίστες καρτ. Γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους οδηγούς ράλλυ στη Βρετανία, ενώ οι οδηγικές του ικανότητες τον έκαναν περιζήτητο στα κινηματογραφικά στούντιο.

Έχοντας λάβει μέρος ως οδηγός-κασκαντέρ στις τέσσερις τελευταίες ταινίες του Τζέιμς Μποντ (συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου No Time To Die), έχει συνδέσει το όνομά του με το διάσημο πράκτορα. Έτσι του ανατέθηκε η συμμετοχή στο Defender Bowler Challenge, στη βόρεια Ουαλία, πίσω από το τιμόνι ενός Defender 90 με αυτοκόλλητα 007. Ο αριθμός 60 παραπέμπει στη συμπλήρωση 60 ετών από την πρώτη ταινία με ήρωα τον Βρετανό μυστικό πράκτορα, το Dr. No του 1962.

Με συνοδηγό την Κλερ Ουίλιαμς, ο Χίγκινς δε δυσκολεύτηκε να κερδίσει το ράλλυ. Σημείωσε χρόνο 55:12, που ήταν κατά σχεδόν 2 λεπτά καλύτερος από το δεύτερο.