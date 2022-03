Τα προβλήματα για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή ήταν τόσα πολλά, που δεν είχε το ρυθμό να περάσει τη Haas του Κέβιν Μάγκνουσεν.

Το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας αποτέλεσε ένα αγωνιστικό τριήμερο που o Λιούις Χάμιλτον και η Mercedes θέλουν να ξεχάσουν. Ο Βρετανός αποκλείστηκε στις κατατακτήριες από το Q1, ενώ στον αγώνα περιορίστηκε στη 10η θέση, κυρίως λόγω της στρατηγικής που ακολούθησε.

Μετά τον αγώνα ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος και παραδέχθηκε πως η Mercedes W13 E Performance υστερεί σε όλους τους τομείς έναντι των Ferrari F1-75 και Red Bull RB18. Κατά τη διάρκεια του Grand Prix o Χάμιλτον αναρριχήθηκε στην κατάταξη, ενώ μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας προσπέρασε τον Κέβιν Μάγκνουσεν και είχε πολύ καλό –για τα τωρινά δεδομένα- ρυθμό όντας 6ος.

