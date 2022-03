Παρά το γεγονός πως το GP Σαουδικής Αραβίας δεν ήταν τόσο χαοτικό όσο του 2021, οι αγωνοδίκες δούλεψαν υπερωρίες μετά το τέλος του.

Στους τελευταίους γύρους του αγώνα της Τζέντα, είδαμε μία εξαιρετική μάχη ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ για τη νίκη στον αγώνα. Αυτός που επικράτησε ήταν ο οδηγός της Red Bull Racing και έφτασε στην πρώτη νίκη του για το 2022.

Η μάχη τους επηρεάστηκε στο τέλος του αγώνα, όταν οι Λανς Στρολ της Aston Martin και Άλεξ Άλμπον της Williams είχαν επαφή στη στροφή 1 της πίστας. Ο Άλμπον επιχείρησε μια γενναία βουτιά από την εσωτερική, όμως οι δυο τους είχαν επαφή. Ως αποτέλεσμα ο Ταϋλανδός εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω της ζημιάς που είχε το μονοθέσιό του. Αυτό έβγαλε τις κίτρινες σημαίες που απενεργοποίησαν το DRS στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού, με αποτέλεσμα ο Λεκλέρ να μην μπορεί να επιτεθεί στον Φερστάπεν που μόλις τον είχε προσπεράσει.

Οι αγωνοδίκες μετά το τέλος του GP Σαουδικής Αραβίας εξέτασαν το συμβάν ανάμεσα στους οδηγούς των Aston Martin και Williams. Στο πόρισμά τους, έκριναν ένοχο τον Άλμπον και του επέβαλαν ποινή 3 θέσεων στην εκκίνηση του GP Αυστραλίας και 2 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια.

Δείτε το βίντεο με την επαφή των Στρολ και Άλμπον στην Τζέντα.

Not at any point was Albon ahead of Stroll.. pic.twitter.com/p8R53VZGZi