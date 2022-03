Σάινθ: «Οι Red Bull 'πετούσαν' στην Τζέντα»

Σε έναν αγώνα που δεν είχε την ταχύτητα να κερδίσει, ο Κάρλος Σάινθ στο GP Σαουδικής Αραβίας κατέκτησε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δύο αγώνες έχουν ολοκληρωθεί στο 2022 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 και αμφότεροι μας έχουν κρατήσει σε αγωνία μέχρι τέλους. Στον εναρκτήριο αγώνα ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε τη νίκη, έπειτα από εντυπωσιακή μάχη που έδωσε με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και στη Σαουδική Αραβία ήρθε η απάντηση από τον Ολλανδό, ο οποίος στους τελευταίους γύρους επιτέθηκε και κατάφερε να περάσει τον οδηγό της Ferrari και να παραμείνει μπροστά. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Φερστάπεν φέτος και απέδειξε πως η RB18 είναι μονοθέσιο που μπορεί να παλέψει με την F1-75.

Πίσω από τους δύο πρώτους ολοκλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari, με τον Ισπανό να έχει ένα ήσυχο αλλά σταθερό αγώνα. Μετά το τέλος του, αναφέρθηκε στην ταχύτητα της Red Bull, αλλά και την επιθυμία του να βελτιωθεί στους επόμενους αγώνες: «Οι Red Bull ήταν πολύ γρήγορες σήμερα ειδικά στο τέλος του αγώνα. Στους τελευταίους 10 γύρους μετά το Virtual Safety Car κρύωσαν τα ελαστικά τους και βελτίωσαν την ταχύτητά τους. Πετούσαν και μας πίεσαν πολύ. Για τον αγώνα μου είδα βελτίωση σε σχέση με το Μπαχρέιν, είχα καλύτερο ρυθμό και πιστεύω πως μπορώ να βρω μερικά δέκατα ακόμα. Είμαι σίγουρος πως θα μάχομαι σύντομα για νίκες».

Κατά τη διάρκεια του αυτοκίνητου ασφαλείας, ο Σάινθ ζητούσε επίμονα να του δώσει την 3η θέση ο Πέρεζ γιατί μετά την αλλαγή ελαστικών του βγήκε μπροστά του από το pitlane. Εν τέλει αυτό συνέβει όταν το αυτοκίνητο ασφαλείας αποχώρησε από την πίστα. Σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, ο Ισπανός οδηγός της Ferrari δήλωσε: «Ήταν οριακό με τον Τσέκο, πιστεύω ήταν άτυχος με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Όμως οι κανόνες είναι κανόνες και στη γραμμή του αυτοκινήτου ασφαλείας ήμουν μπροστά. Ήταν δική μου η θέση. Όταν μου την έδωσε, εστίασα στο να κρατήσω την 3η θέση».

Twin podium for these two 😍#essereFerrari 🔴 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/BbKJOlIcuS