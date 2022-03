Η Pirelli έχει επιλέξει τις μεσαίες γόμες της γκάμας της για το δεύτερο Grand Prix της χρονιάς.

Η Formula 1 επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία σε διάστημα λιγότερο των τεσσάρων μηνών από την παρθενική της επίσκεψη στη Τζέντα. Αυτή τη φορά, οι δρόμοι στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας θα φιλοξενήσουν τον δεύτερο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος και μετά από όσα είδαμε στην πρεμιέρα του Μπαχρέιν, όλοι περιμένουν με ενδιαφέρον τη νέα νυχτερινή μάχη!

Η Pirelli επέλεξε και φέτος για τη Τζέντα, γόμες από το μέσο της γκάμας: C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά φέτος τη γόμα C4 σε αγώνα, καθώς μια βδομάδα νωρίτερα στη πρεμιέρα του Μπαχρέιν είχαν επιλεγεί οι τρεις σκληρότερες γόμες.





Η επιλογή έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά της πίστας στη Τζέντα (τόσο σε χάραξη όσο και σε ποιότητα ασφάλτου), τις εκτιμώμενες θερμοκρασίες και τα στοιχεία που συλλέγηκαν από την πίστα του Σακχίρ. Η νέα επιφάνεια οδοστρώματος προσφέρει καλά επίπεδα πρόσφυσης (βαθμονομείται με 3 στα 5 στη σχετική κλίμακα της Pirelli). Επίσης, έχει λογικά επίπεδα τραχύτητας (βαθμονομείται με 2 στα 5 στην κλίμακα της Pirelli) κι αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε διαχειρίσιμη φθορά και πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης.

Η ένταση των φορτίων και των ταχυτήτων είναι στο μέσο όρο, λόγω της συνεχούς ροής στη χάραξη της πίστας ενώ δεν υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ελκτική πρόσφυση. Το κράτημα αναμένεται να βελτιωθεί θεαματικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, χάρη και στον αγώνα υποστήριξης της Formula 2 που υπάρχει στο πρόγραμμα.





Είναι ο ταχύτερος αγώνας σε δημόσιους δρόμους που βρίσκεται στο πρόγραμμα της F1 και έχει αλλάξει λίγο σε σχέση με πέρυσι. Οι αλλαγές έγιναν με βάση τις κατευθύνσεις της διοικούσας αρχής ώστε να αποφευχθούν κάποια συμβάντα που είχαμε στην πίστα την προηγούμενη φορά.

Έτσι, έχουν απομακρυνθεί οι μπαριέρες σε κάποια σημεία από τη διαδρομή ενώ η τελευταία στροφή (Νο27) έχει διαπλατυνθεί καθώς απομακρύνθηκε η κερκίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο γύρος να είναι λίγο πιο γρήγορος. Η στροφή 13 έχει ακόμη κλίση 12 μοιρών και αυτό βοηθά την συνεχή ροή της διαδρομής που δίνει τον δεύτερο ταχύτερο ρυθμό στο γύρο, μετά τη Μόντσα.





Το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας έχει 50 γύρους και είναι ο δεύτερος συνεχής νυχτερινός αγώνας στο πρόγραμμα, αυτό σημαίνει πως η θερμοκρασία οδοστρώματος μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις περιόδους όπως και στο Μπαχρέιν. Οι συνθήκες που θα επικρατούν στο FP2 και στις κατατακτήριες δοκιμές θα είναι πιο κοντά στις αγωνιστικές συνθήκες.

Ο Μάριο Ίζολα επικεφαλής Formula 1 και αγώνων αυτοκινήτου της Pirelli, δήλωσε σχετικά: «Η Τζέντα θέτει μια τελείως διαφορετική πρόκληση σε σχέση με τον πρώτο αγώνα της χρονιάς στο Μπαχρέιν, λόγω των χαρακτηριστικών της διαδρομής όσον αφορά στη χάραξη αλλά και στην ποιότητα της ασφάλτου. Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους μια πιο μαλακή γκάμα γομών αυτό το Σαββατοκύριακο, για να αντιμετωπίσουν τις ειδικές απαιτήσεις της διαδρομής που είναι σχεδόν το ίδιο γρήγορη με τη Μόντσα. Οι ομάδες πάνε στη Τζέντα χωρίς να έχουν εμπειρία για το πως θα συμπεριφερθούν τα μονοθέσια και τα ελαστικά σ’ αυτή την πίστα. Οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές από την τελευταία επίσκεψή μας στη Σαουδική Αραβία καθώς ο αγώνας γίνεται τώρα σε διαφορετική εποχή ενώ έχουν αλλάξει και κάποια σημεία της διαδρομής. Οι επιλεγμένες γόμες είναι ίδιες με το 2021 αλλά η κατασκευή τους είναι τελείως διαφορετική από πέρυσι. Ως αποτέλεσμα οι ομάδες θα έχουν πολύ δουλειά για να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία από τις ελεύθερες δοκιμές ειδικά το FP2 που είναι η μόνη αντιπροσωπευτική περίοδος χρονικά, με τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα».





Φωτογραφίες: Pirelli, Red Bull Content Pool