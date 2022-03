Formula 1: Έγραψε ιστορία και έβαλε τα κλάματα (vid)

Ο Ζου Γκουάνγιου της Alfa Romeo έγινε ο πρώτος Κινέζος οδηγός που βαθμολογήθηκε στη Formula 1.

Η είσοδος ενός Κινέζου οδηγού στον μαγικό κόσμο της Formula 1 ήταν μία πολύ σημαντική εξέλιξη από εμπορικής πλευράς. Η πρόσληψη του Ζου Γκουάνγιου από την Alfa Romeo άνοιξε ένα τεράστιο παράθυρο προβολής της ιταλικής εταιρείας αλλά και του σπορ γενικότερα, στην αχανή ασιατική αγορά.

Όμως ο 22χρονος οδηγός δεν είναι ένας ακόμα pay-driver. Μέλος της Ακαδημίας της Alpine και τρίτος πέρυσι στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Formula 2, μπορεί να προσπέρασε στην… ουρά τον Όσκαρ Πιάστρι (πρωταθλητής στην F2 και επίσης μέλος της Alpine) αλλά είναι ένας ικανός πιλότος.





Και ο οδηγός από τη Σαγκάη το απέδειξε στην πρεμιέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2022, μετά από μία εξαιρετική εμφάνιση στο Grand Prix του Μπαχρέιν. Παρότι εκκίνησε τον αγώνα δέκατος-πέμπτος, είχε πολύ καλή παρουσία στους 57 γύρους μάχης στην έρημο και το πέσιμο της καρό σημαίας τον βρήκε στη δέκατη θέση.



First race, first points finish for @ZhouGuanyu24 ! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/OctEuV4I4z

Έτσι, ο Ζου δεν έγινε μόνο ο πρώτος Κινέζος που πήρε εκκίνηση σε Grand Prix της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έγινε και ο πρώτος που βαθμολογήθηκε! Μετά το τέλος του αγώνα, δεν άντεξε, λύγισε πέφτοντας στις αγκαλιές των μελών της Alfa Romeo.

Δείτε τη συγκινητική στιγμή, στο video που ακολουθεί…

First race, first #F1 point 🙌



No wonder @ZhouGuanyu24 is emotional 😀#BahrainGP pic.twitter.com/dSu8lVxiS4