O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ταχύτερος στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Μπαχρέιν, ελάχιστα μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Σακχίρ, με ομάδες και οδηγούς να ρίχνονται στη μάχη του FP3 για το GP Μπαχρέιν, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο 2022. Οι τελικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε πολύ διαφορετικές συνθήκες από αυτές που θα βρουν οι οδηγοί σε κατατακτήριες και αγώνα, πράγμα που σημαίνει πως δεν θα μάθουμε την πραγματική εικόνα μέχρι τις κατατακτήριες.

Στην κορυφή των χρόνων βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ο Ολλανδός πρωταθλητής με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:32,544 και ήταν μόλις 0,096 δευτ. ταχύτερος από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. O Μονεγάσκος δεν είχε καλό πρώτο και τρίτο sector στην, όμως μαζί με τον Φερστάπεν είναι τα φαβορί για την pole position. Στην 3η θέση της κατάταξης ολοκλήρωσε ο Σέρτζιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB18, όντας 0,247 δευτ. μακριά από τον teammate του, όμως είχε το ταχύτερο πρώτο sector.

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, που έδειξε το πρωί του Σαββάτου μεγάλα σημάδια βελτίωσης. Η διαφορά του από την κορυφή ήταν 0,391 δευτ. Ο Κάρλος Σάινθ δείχνει να δυσκολεύεται στο Μπαχρέιν, όμως βρέθηκε μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον που έκανε λάθος στο γρήγορο γύρο του.

Η έκπληξη του FP3 ήταν ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas στην 7η θέση, μπροστά από τις δύο Alfa Romeo των Βάλτερι Μπότας και Γκούανγιου Ζου. Την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Λανς Στρολ της Aston Martin, όντας 1,3 δευτ. μακριά από τον Φερστάπεν.

Για ακόμα μία φορά εκτός 10άδας ήταν η McLaren, με τον Λάντο Νόρις να ολοκληρώνει στην 11η θέση, ενώ ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν 15ος. Η Alpine δεν πραγματοποίησε προσομοίωση κατατακτηρίων και έμεινε χαμηλά στην κατάταξη.

Πολλές ομάδες έβγαλαν από νωρίς τα μονοθέσιά τους, ώστε να δουν εάν οι αλλαγές που έκαναν στα μονοθέσιά τους δούλεψαν σωστά. Τα δεδομένα που σύλλεξαν σε FP1 και FP2 θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια του τριημέρου. Παρά το γεγονός πως οι συνθήκες δεν θα είναι ίδιες σε κατατακτήριες και αγώνα, ήταν σημαντικό να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον απόλυτο ρυθμό τους.

Αρκετοί οδηγοί που δεν έχουν βρει ακόμη ρυθμό με τα μονοθέσιά τους, έκαναν αρκετούς γύρους, ώστε να λύσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν ακόμη. Στο FP3 είδαμε ομάδες και οδηγούς να κάνουν και τις πρώτες προσομοιώσεις κατατακτηρίων και μας έδειξαν μέρος της δυναμικότητάς τους. Όλοι οι οδηγοί πλην του Τσουνόντα έκαναν χρονομετρημένη προσπάθεια, καθώς η AT03 του Ιάπωνα αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα.

