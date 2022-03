WEC: Θρίαμβος της Alpine στο Σίμπρινγκ

Ο πρώτος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος αντοχής ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικός, παρά το γεγονός πως ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Η πίστα του Σίμπρινγκ στη Φλόριντα των ΗΠΑ άνοιξε της πύλες της και υποδέχθηκε τον πρώτο αγώνα του WEC για το 2022. Ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν 1000 μίλια συνολικά, όμως ο καιρός είχε διαφορετικές διαθέσεις. Ο αγώνας διεκόπη δύο φορές λόγω καταιγίδας και κεραυνών στη γύρω περιοχή.

Λόγω νομοθεσίας της Πολιτείας της Φλόριντα, οποιαδήποτε αγωνιστική δραστηριότητα διακόπτεται όταν πέφτουν κεραυνοί στην περιοχή, ώστε θεατές, βοηθοί της πίστας και όλοι όσοι παραβρίσκονται σε αυτή να οδηγηθούν σε ασφαλές σημείο. Εν τέλει η καρό σημαία έπεσε περίπου 20 λεπτά πριν ολοκληρωθούν οι 8 ώρες αγώνα.

Μεγάλες εκπλήξεις στην κατηγορία Hypercar

Μεγάλη νικήτρια του αγώνα ήταν η Alpine, με τους Νικολά Λαπιέρ, Αντρέ Νεγκράο και Ματιέ Βαξιβιέ στο #36 Hypercar να ολοκληρώνουν στην 1η θέση ύστερα από εντυπωσιακή εμφάνιση. Παρά το μικρότερο ρεζερβουάρ, το πλήρωμα κυριάρχησε και πήρε την πρώτη του νίκη στο θεσμό. Μάλιστα κατάφερε να αντισταθεί της Toyota Gazoo Racing, με τους Σεμπαστιέν Μπουέμι, Ρίο Χιρακάβα και Μπρέντον Χάρτλεϊ στο #8 GR010 Hybrid Hypercar, να ολοκληρώνουν τον αγώνα στη 2η θέση.

Το βάθρο στην κατηγορία συμπλήρωσε η Glickenhaus. Οι Όλιβερ Πλα, Ρομέν Ντουμά και Ράιαν Μπρίσκο στο #708 007 Hypercar έδωσαν στην αμερικανική ομάδα το πρώτο της βάθρο στο WEC.

A decade of WEC and 1000 reasons to smile as 2022 blasts off!#WEC #1000MSebring pic.twitter.com/1GOnfhJGwU — WEC (@FIAWEC) March 18, 2022

O αγώνας δεν ήταν ρόδινος για την Toyota. Στα μισά του αγώνα, ο Χοσέ Μαρία Λόπεζ με το #7 GR010 που οδηγούσε την κούρσα, είχε δύο ατυχήματα μέσα σε ένα λεπτό. Αρχικά είχε επαφή με τη #88 Porsche και χτύπησε στον τοίχο. Η ζημιά ήταν τέτοια που έσπασε το σύστημα διεύθυνσης και λίγα μέτρα μετά ο Αργεντίνος συγκρούστηκε με τα προστατευτικά ελαστικά. Το αγωνιστικό του διαλύθηκε και αναποδογύρισε, προκαλώντας την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας. Ευτυχώς ο οδηγός ήταν καλά στην υγεία του.

Θέαμα και δράση στην LMP2

Στην κατηγορία της LMP2, είδαμε μία εντυπωσιακή μάχη καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τη νίκη να κρίνεται στο νήμα. Πανηγύρισε η United Autosports με τους Πολ Ντι Ρέστα, Όλιβερ Τζάρβις και τον 16χρονο Τζος Πίρσον στο #23 Oreca 07. Ακολούθησε το #31 της Team WRΤ των Ρόμπιν Φρινς, Σον Γκαλάελ και Ρένε Ραστ, ενώ το βάθρο έκλεισε το #41 της Real Team, που πέρασε στο τέλος την ομάδα της Prema.

Οι κόκκινες σημαίες την τελευταία ώρα άλλαξαν την κατάταξη δραματικά, καθώς αρκετά αγωνιστικά έπρεπε να μπουν για καύσιμα. Χαμένο βγήκε το πλήρωμα του #32 Oreca της United Autosports και το #38 της Jota Sport.

You are onboard with @UnitedAutosport's Josh Pierson (@JoshPierson_). He is the youngest ever race starter in the FIA WEC at 16 years and 32 days old. Come on Josh!#WEC #1000MSebring pic.twitter.com/h3JOOcHOQ7 March 18, 2022

Tιτανομαχία στις GTE κατηγορίες

Στην GTE-Pro, είδαμε φοβερές μονομαχίες, με τις Porsche και Corvette Racing να ξεχωρίζουν. Όλα έδειχναν πως θα έχουμε φινάλε θρίλερ με μάχη ανάμεσα σε τέσσερα αγωνιστικά, όμως η διακοπή του αγώνα μας στέρησε τη μάχη.

Μεγάλοι νικητές ήταν Μάικλ Κρίστενσεν και Κέβιν Έστρε με την Porsche 911 RSR GTE #92. Πίσω τους βρέθηκαν οι Νικ Τάντι και Τόμι Μίλνερ στη #64 Corvette C8.R, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι Τζίμι Μπρούνι και Ρίχαρντ Λιτς με τη #91 Porsche. Η Ferrari δεν είχε ρυθμό στο Σίμπρινκ και αρκέστηκε στις θέσεις 4 και 5, με τη #51 488 GTE μπροστά από τη #52.

Στην GTE-Am θριάμβευσε η Aston Martin #98 των Πολ Νταλα Λάνα, Νίκι Θιμ και Ντέιβιντ Πίταρτ. Η ομάδα είχε εντυπωσιακό ρυθμό και οδήγησε την κούρσα για το μεγαλύτερο μέρος της. Στη 2η θέση ολοκλήρωσε η TF Sport κάνοντας το 1-2 για την Aston Martin, ενώ το βάθρο έκλεισε η Team Project 1 με τη #56 Porsche.

Επόμενος αγώνας για το WEC είναι οι 6 ώρες του Σπα στο Βέλγιο το τριήμερο 5-7 Μαΐου. Ο αγώνας αναμένεται να είναι ένα δυνατό τεστ για τις ομάδες ενόψει του 24ωρου αγώνα στο Λε Μαν.

Αποτελέσματα 1000 Μίλια Σίμπρινγκ

Φωτογραφίες: Alpine, WEC Media, Porsche, United Autosports