Ο Χόρνερ τα βάζει ξανά με τον Βολφ: «Εγώ ζω στο εργοστάσιο, όχι σε φορολογικό παράδεισο»

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing δεν χάνει ευκαιρία να ασκεί κριτική στη Mercedes και σε οποιονδήποτε εργάζεται στη γερμανική ομάδα.

Το πρωτάθλημα του 2021 ήταν δίχως αμφιβολία ένα από τα πιο έντονα των τελευταίων ετών, με τους Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να κατακτήσουν τον τίτλο. Εκτός από τη μάχη των οδηγών, είχαμε αυτή των επικεφαλής των ομάδων, Κρίστιαν Χόρνερ και Τότο Βολφ. Οι δύο ισχυροί άνδρες είχαν έντονες αψιμαχίες και διαφωνίες κατά τη διάρκεια της σεζόν, με την αντιπαλότητά τους να μεγαλώνει συνεχώς.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η σεζόν του 2022, ήδη τα πρώτα βέλη έχουν εκτοξευθεί από την πλευρά των «ταύρων». Ο Κρίστιαν Χόρνερ είχε δηλώσει στο AMuS πως η W13 που έφερε στο τεστ του Μπαχρέιν η Mercedes είναι παράνομη, ωστόσο με διπλή ανακοίνωσή της η ομάδα διαχώρισε τη θέση της και είπε ότι αυτές οι δηλώσεις δεν έγιναν ποτέ επίσημα.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, μίλησε στην Daily Mail και αναφέρθηκε στον Τότο Βολφ της Mercedes, όντας ιδιαίτερα επικριτικός: «Είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Εγώ αν δεν είμαι στην πίστα, βρίσκομαι στο εργοστάσιο. Δεν ζω στο Μονακό δίχως φορολογία και διοικώ την ομάδα μου από μακριά. Το πρόγραμμά μου είναι γεμάτο από την αρχή μέχρι το τέλος της ημέρας. Πρέπει να αντιμετωπίσω τα θέματα της ομάδας μου. Μεγάλωσα στους αγώνες. Ήμουν οδηγός και μετά βρέθηκα να διοικώ μία ομάδα. Είμαι αγωνιστής. Ο Τότο έρχεται από έναν διαφορετικό κόσμο. Έχει ένα οικονομικό παρελθόν και παίρνει δύναμη από το τι δείχνουν τα νούμερα. Έχει το ίδιο πάθος; Δεν έχω ιδέα. Θα είναι εδώ σε 10 χρόνια ή θα έχει βγάλει τα λεφτά του και θα βρίσκεται στο σούπερ γιοτ του; Δεν έχω ιδέα».

Επιπλέον ο Χόρνερ μίλησε για την τωρινή σχέση του με τον αυστριακό της Mercedes: «Η σχέση μου με τον Τότο είναι… επαγγελματική. Δεν είναι ο τύπος που θα έχω δείπνο μαζί του ή θα περάσω χρόνο μαζί. Σέβομαι όμως ότι έχει καταφέρει και κατακτήσει. Τώρα όλα αφορούν το 2022. Θα είναι αυτός ο κύριος αντίπαλός μας; Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω κάτι προσωπικό απέναντι στον Τότο. Είναι ο τύπος που 'τσιμπάει' πολύ εύκολα, οπότε έχει πλάκα να τον πειράζω. Αλλά δεν είναι κακός, αυτό είναι σίγουρο».

Η Red Bull Racing ολοκλήρωσε στην κορυφή των χρόνων στο τεστ του Μπαχρέιν, με τον Μαξ Φερστάπεν να γράφει τον ταχύτερο γύρο. Η αυστριακή ομάδα έφερε ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στην RB18, που βελτίωσε αισθητά την απόδοσή της και μείωσε το φαινόμενο υποστροφής που τονίζαμε αρκετές φορές στα LIVE του Gazzetta.

Αν η Red Bull Racing έχει το ταχύτερο μονοθέσιο μένει να αποδειχθεί το τριήμερο 18-20 Μαρτίου, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το GP Μπαχρέιν. Όλη τη δράση από το πρωτάθλημα της Formula 1, μπορείτε να την παρακολουθείτε στο Gazzetta.

