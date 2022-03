Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών του Μπαχρέιν, σε μία εξαιρετική ημέρα για την Scuderia.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Σακχίρ, με τη δεύτερη ημέρα δοκιμών της Formula 1 ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Οι ομάδες είχαν ώρες στη διάθεσή τους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πρεμιέρα της επόμενης εβδομάδας. Δίχως αμφιβολία ήταν η πιο επεισοδιακή ημέρα δοκιμών ως τώρα, καθώς είδαμε συνολικά 8 κόκκινες σημαίες.

Ταχύτερος όλων ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari. O Ισπανός σημείωσε την ταχύτερη επίδοση, με χρόνο 1:33,532 και κάλυψε συνολικά 61 γύρους στην πίστα του Μπαχρέιν. Μαζί με τον Σαρλ Λεκλέρ, η Ferrari συνολικά έγραψε σήμερα συνολικά 115 γύρους.



Στη 2η θέση των χρόνων βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός κάλυψε 86 γύρους, με το μονοθέσιό του να εμφανίζει έντονη υποστροφή ενώ ο καλύτερος χρόνος του ήταν 0,4 δευτερόλεπτα. πίσω από αυτόν της Ferrari. Στην 3η θέση ήταν ο Λανς Στρολ με την Aston Martin, ο οποίος ολοκλήρωσε 70 γύρους, με τη βρετανική ομάδα να καλύπτει 116 γύρους συνολικά.

Γεμάτη ημέρα είχε και ο Γιούκι Τσουνόντα της AlphaTauri, o οποίος έγραψε στο σύνολο 120 περάσματα στην πίστα του Κόλπου. Η Mercedes από τη μεριά της δεν κυνήγησε έναν γρήγορο γύρο αλλά ολοκλήρωσε 114, τρεις περισσότερους από την Alpine που είχε ξανά προβλήματα αξιοπιστίας.

Η Williams ήταν η μεγάλη άτυχη της ημέρας με 12 γύρους συνολικά, ενώ μόλις 60 έβαλε η McLaren, 62 η Haas και 73 η Alfa Romeo.

