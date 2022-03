Formula 1 Δοκιμές Μπαχρέιν, Ημέρα 1η: Ταχύτερος ο Γκασλί μπροστά από τις Ferrari

Ο Πιέρ Γκασλί ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν, έχοντας πολύ καλό ρυθμό με την AlphaTauri.

Το δεύτερο και τελευταίο χειμερινό τεστ της Formula 1 για το 2022 ξεκίνησε στην πίστα Σακχίρ του Μπαχρέιν, με τις ομάδες και τους οδηγούς να επιστρέφουν στη δράση για τρεις κρίσιμες ημέρες δοκιμών. Το τεστ του Μπαχρέιν είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ομάδες, καθώς θα δοκιμάσουν τα μονοθέσιά τους στο όριο και παράλληλα θα πάρουν κρίσιμα δεδομένα για τις αναβαθμίσεις που φέρνουν στην πίστα.

Ταχύτερος την πρώτη ημέρα στο Μπαχρέιν ήταν ο Πιέρ Γκασλί της AlphaTauri. Ο Γάλλος βγήκε την τελευταία ώρα με λίγα καύσιμα και τη C5 γόμα ελαστικών και έγραψε το 1:33,902, ενώ συμπλήρωσε συνολικά 103 γύρους στην AT02. Πίσω του ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Ferrari, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι με τη C3 γόμα, 0,4 δευτ. μακριά από την κορυφή. Μαζί με τον Σάρλ Λεκλέρ, οι οδηγοί της Scuderia έγραψαν 116 γύρους. Στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Γκασλί βρέθηκε ο Λανς Στρολ της Aston Martin, ο οποίος μαζί με τον Σεμπάστιαν Φέτελ ολοκλήρωσαν 89 γύρους για τη βρετανική ομάδα.

Τους περισσότερους γύρους στην ημέρα έβαλε ο Σέρτζιο Πέρεζ της Red Bull Racing. O Μεξικανός σημείωσε συνολικά 138 γύρους με την RB18 που δείχνει ιδιαίτερα αξιόπιστη. Το φράγμα των 100 γύρων έσπασαν συνολικά 6 ομάδες, ενώ τους λιγότερους έβαλε η Haas με 47 στο σύνολο.

Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικές στην πίστα του Μπαχρέιν, με τις ομάδες να βγαίνουν άμεσα για να ξεκινήσουν τα προγράμματα δοκιμών τους. Πρώτο θέμα στα paddock δεν ήταν άλλο από τα sidepods της Mercedes W13. O ακραίος σχεδιασμός προκάλεσε δέος τόσο στις αντίπαλες ομάδες, αλλά και στα social media, με το σχεδιασμό τους να διαφέρει σε σχέση με οτιδήποτε έχουμε δει ως τώρα. Τα δύο επικρατέστερα παρατσούκλια που κυκλοφορούν για τη λύση της Mercedes είναι «zeropods» και «nopods».

Οι ομάδες εστίασαν στη συλλογή δεδομένων και στην εύρεση του κατάλληλου set-up. Η φύση της πίστας του Μπαχρέιν είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με αυτή του Μπαχρέιν και αυτό δυσκόλεψε τους οδηγούς. Τα νέα μονοθέσια αποδείχθηκαν δύστροπα, με αρκετούς να έχουν εξόδους στις στροφές 10 και 14. Ιδιαίτερα στη στροφή 14, το φαινόμενο υποστροφής ήταν πολύ έντονο για όλους.

Γνωρίζαμε πως η Haas δεν θα εμφανιζόταν στο πρωινό σκέλος, καθώς ο εξοπλισμός της άργησε να ταξιδέψει στην πίστα. Ωστόσο η αμερικανική ομάδα πήρε άδεια να πραγματοποιεί περισσότερες ώρες δοκιμών καθ’όλη τη διάρκεια του τριημέρου ώστε να ανακτήσει τις 4 ώρες που έχασε. Προβλήματα αντιμετώπισε η McLaren με το σύστημα πέδησης, κάνοντας τους λιγότερους γύρους από όλες τις ομάδες που πήραν μέρος.

