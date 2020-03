H «Deutsche Welle» μετέδωσε live το «Θαύμα της Βέρνης» (pics)

Η αναστολή των αγώνων στην Bundesliga όπως και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα άφησε το «DW Sport» χωρίς live περιεχόμενο, προτρέποντας τους ιθύνοντες να σκεφτούν κάτι διαφορετικό για να καλύψουν τις μέρες δίχως αγωνιστική δράση.

Μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο σε συνθήκες καραντίνας, κατά το οποίο μετέδωσε live τα περσινά ματς από τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις της περασμένης αγωνιστικής, το γερμανικό ΜΜΕ το πήγε ένα βήμα παραπέρα και ταυτόχρονα πίσω στο χρόνο: έκανε live αναμετάδοση στο twitter τον τελικό ανάμεσα σε Δυτική Γερμανία και Ουγγαρία από το Μουντιάλ του 1954.

Το παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία ως «Το θαύμα της Βέρνης», λόγω της μεγάλης έκπληξης που θεωρήθηκε η επικράτηση των Γερμανών κόντρα στους κραταιούς Μαγιάρους (3-2) που λογίζονταν το φαβορί, ζωντάνεψε μέσα από την επίσημη σελίδα του συλλόγου στο twitter, όπου με διαδοχικές αναρτήσεις ενημέρωνε για τις φάσεις του αγώνα, τα γκολ και την έκβαση του σπουδαίου τελικού, μαζί με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

And that's it for our live coverage of the 1954 World Cup final, the #MiracleOfBern!

Thank you for reading along, hope you enjoyed it!

I've been @matt_4d. To find out more, check out this DW feature by @JanekSpeight:https://t.co/06pvSgUipK

— DW Sports (@dw_sports) March 21, 2020