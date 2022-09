Μόλις επτά λεπτά στο γήπεδο αρκούσαν στον Μάρκο Λιβάγια να γράψει το 2-1 για την Κροατία με καρφωτή κεφαλιά και να τη στείλει σε τροχιά Final-4 του Nations League.

Μάρκο Λιβάγια, ο λυτρωτής! Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ και νυν της Χάιντουκ με μόλις επτά λεπτά παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο κατάφερε να γράψει το 2-1 για την Κροατία κόντρα στην Αυστρία με καρφωτή κεφαλιά (69΄) και να τη στείλει σε τροχιά Final-4 του Nations League.

GOAL | AUSTRIA 1-2 CROATIA



Ivan Perisic plays a nice lofted pass into the box for Livaja who beats the defender in the air and plants a header into bottom right corner from close range#NationsLeaguepic.twitter.com/5BDzqFyf13