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Ξάνθη: Η ΕΕΑ έδωσε το «οκ» για την αλλαγή έδρας

Ξάνθη: Η ΕΕΑ έδωσε το «οκ» για την αλλαγή έδρας

Ξάνθη: Η ΕΕΑ έδωσε το «οκ» για την αλλαγή έδρας

Η ομάδα της Θράκης έχει πλέον έδρα στον Δήμο Αβδήρων και όχι στης Ξάνθης 

Από καιρό η Ξάνθη μετέφερε τα γραφεία της  από το Σαλέ στο Προπονητικό Κέντρο, όμως αυτή η μετακόμιση των περίπου 300 μέτρων οδήγησε και σε αλλαγή έδρας της εταιρείας, καθώς πλέον βρίσκεται στον Δήμο Αβδήρων. Η ΕΕΑ έδωσε σήμερα (15/7) το σχετικό «πράσινο φως». 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 
1. Αίτηση αλλαγής έδρας ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ. 
    
 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ η άδεια αλλαγής έδρας

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