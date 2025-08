Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Τσούμπα Άκπομ, καθώς ο Άγγλος επιθετικός -που σύμφωνα με το «Sky Sports» απασχόλησε και τον Ολυμπιακό- οδεύει τελικά προς την Ίπσουιτς που τον... έκλεψε από την Μπέρμιγχαμ.

Έτοιμος να επιστρέψει στην Αγγλία είναι ο Τσούμπα Άκπομ. Όχι όμως για λογαριασμό της Μπέρμιγχαμ, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, αλλά για χάρη της Ίπσουιτς που με αυτόν τον τρόπο σπεύδει να καλύψει το κενό του Λίαμ Ντέλαπ.

Μερικές ώρες πριν, φαινόταν ότι ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ θα κατέληγε στην Μπέρμιγχαμ, όμως η περίπτωσή του πήρε άλλη τροπή. Η Ίπσουιτς έφτασε σε κατ' αρχήν συμφωνία με τον Άγιαξ για τον 29χρονο, η οποία αφορά μονοετή δανεισμό και υποχρεωτική οψιόν αγοράς που θα φτάσει τα 7 εκατ. ευρώ, εάν η Ίπσουιτς καταφέρει να κερδίσει την άνοδο στην Premier League.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι Άγγλοι νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Ολυμπιακός ήταν μία από τις ομάδες εξέτασε την περίπτωση του Άκπομ, όπως και η Μίντελσμπρο.

Πλέον, ο Άκπομ αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις στο προσεχές διάστημα και να υπογράψει με την Ίπσουιτς. Η οποία αντιμετωπίζει την Μπέρμιγχαμ την Παρασκευή (8/8) για την 1η αγωνιστική της Championship.

