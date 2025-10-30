Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε το Σούπερ Καπ Κύπρου!

Το Σούπερ Καπ για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2018 κατέκτησε η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία επικράτησε της Πάφου με 5-4 στα πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια).

Η ΑΕΚ Λάρνακας κατέκτησε την πρώτη κούπα της χρονιάς, αφού επικράτησε της Πάφου (5-4 στα πέναλτι, 1-1 κ.δ.) στον τελικό του Σούπερ Καπ. Η πρωταθλήτρια Κύπρου μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι και μόλις στο 3ο λεπτό έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Άντερσον. Ωστόσο, στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης η Πάφος βρήκε δίχτυα, όταν από πάσα του Ντράγκομιρ ο Κίνα πέτυχε το 1-0 από κοντά. Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε επτά λεπτά αργότερα, στο 27’, όταν μετά από εξαιρετική σέντρα του Σοάρες, ο Ανγκιέλσκι με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η ομάδα της Λάρνακας ήταν καλύτερη και θα μπορούσε λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης να πάρει τη νίκη, αλλά Ιβάνοβιτς και Ρούμπιο δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Στη ρώσικη ρουλέτα, ο Παρασκευά απέκρουσε το τελευταίο χτύπημα του Πέπε, χαρίζοντας στην ΑΕΚ Λάρνακας το τρόπαιο (5-4).

H διαδικασία των πέναλτι

Ροντέν - 1-0 η ΑΕΚ

Όρσιτς - 1-1 η Πάφος

Ρούμπιο - 2-1 η ΑΕΚ

Ζάζα - 2-2 η Πάφος

Σουάρεθ - 3-2 η ΑΕΚ

Γκολντάρ - 3-3 η Πάφος

Ισκιέρδο - 4-3 η ΑΕΚ

Πηλέας - 4-4 η Πάφος

Μπάγιτς - 5-4 η ΑΕΚ

Πέπε - 5-4 η ΑΕΚ