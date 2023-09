Ο Ολυμπιακός είναι πλέον έτοιμος να... πυροδοτήσει το μεγάλο μεταγραφικό χτύπημα με τον Ντάνιελ Ποντένσε με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα της Γουλβς!

Ο έμπειρος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός που ανήκει στην ομάδα της Γουλβς ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Πειραιά! Όλα δείχνουν πως η συμφωνία Ολυμπιακού - Γουλβς είναι έτοιμη για να πάρει μετά και επίσημη μορφή.

Το deal ανάμεσα στις 2 πλευρές θα είναι με δανεισμό. Θα περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς και αφού πρώτα ο Ποντένσε θα έχει κλείσει με νέο συμβόλαιο στην αγγλική ομάδα. Οι Πειραιώτες είχαν ρίξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πρόταση αγοράς του παίκτη (με 5 εκατ. ευρώ) με τη συμφωνία για φέτος πάντως να αναμένεται να είναι με δανεισμό.

Βέβαια ο Ολυμπιακός θα δώσει μεγάλο αγώνα δρόμου προκειμένου να εντάξει στην ευρωπαϊκή του λίστα τον Ντάνιελ Ποντένσε , διότι πρόκειται για παίκτη ικανότατο να κάνει για τα καλά τη διαφορά και να ανεβάσει επίπεδο τον πειραϊκό σύλλογο.

Update: Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέδωσε σε tweet του ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα έχουν ήδη υπογραφεί. Επίσης πως ο Πορτογάλος θα δηλωθεί για την Ευρώπη (ότι θα προλάβει δηλαδή ο Ολυμπιακός).

Olympiacos have just signed documents to sign Daniel Podence, here we go! Top signing from Wolves completed right now #Olympiacos



Podence has also signed the contract and will be registered for Europa League games. pic.twitter.com/pLODb3fUuj