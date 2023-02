Νάπολι: «Οσιμέν και Κβαρατσχέλια δεν θα πουληθούν»

Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολι, Κριστιάνο Γκιουντόλι, ξεκαθάρισε πως ο Κβαρατσχέλια δεν θα πουληθεί, ενώ ο πρόεδρος, Ντε Λαουρέντις, μίλησε για τον Γεωργιανό αλλά και τον Όσιμεν.

Βίκτορ Όσιμεν και Κβίτσα Κβαρατσχέλια αποτελούν δύο από τα βασικά γρανάζια της Νάπολι στην εκπληκτική φετινή της πορεία τόσο εντός Ιταλίας όσο και εκτός αυτής. Οι εμφανίσεις των δύο ποδοσφαιριστών των Παρτενοπέι τη φετινή σεζόν, έκαναν ομάδες στην Ευρώπη να εξετάζουν την περίπτωση τους και να ετοιμάζουν τις προτάσεις τους για το ερχόμενο καλοκαίρι. Για το θέμα αυτό μίλησε ο πρόεδρος των Ναπολιτάνων, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ξεκαθαρίζοντας την πεποίθηση του πως οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές θα παραμείνουν στην ομάδα για πολύ καιρό ακόμα.

«Ο Κβάρα και ο Όσιμεν; Δεν θα είναι δύσκολο να κρατήσουμε τους καλύτερους μας παίκτες. Είμαστε καλοί με τα συμβόλαια, αλλά ποτέ μην λες ποτέ σε περίπτωση τρελών προτάσεων. Πιστεύω θα μείνουν εδώ για πολύ καιρό. Ελπίζω και ο Λοζάνο να παραμείνει για πολλά χρόνια» τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολι, Κριστιάνο Γκιουντόλι, έκανε γνωστό πως ο Κβαρατσχέλια δεν είναι διαθέσιμος για πώληση. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ο Κβίτσα είναι φαντσαστικός παίκτης και θέλουμε να τον κρατήσουμε. Δεν είναι καν η περίπτωση να αναφέρουμε μια συγκεκριμένη τιμή για να τον πουλήσουμε».

«Αυτή την στιγμή ο Κβαρτσχέλια δεν είναι προς πώληση. Το παζάρι δεν άρχισε καν ακόμα».

