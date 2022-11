Εξαλλος ο Μουρίνιο, τα έψαλε χοντρά σε παίκτη του και τον έθεσε εκτός συλλόγου μετά την απόδοσή του στο ματς με την Σασουόλο.

Η Ρόμα αν και προηγήθηκε κόντρα στη Σασουόλο, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα και έφυγε με την ισοπαλία (1-1), με τον Ζοσέ Μουρίνιο να είναι έξαλλος με έναν ποδοσφαιριστή του.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Από τους 16 ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σήμερα, είμαι ικανοποιημένος με την συμπεριφορά των 15. Ο άλλος, δεν θα πω ποιος, πρόδωσε την προσπάθεια των συμπαικτών του. Του είπα να ψάξει να βρει νέα ομάδα μέχρι τον Ιανουάριο»…

José Mourinho: "Of the 16 players I played today, I was satisfied with the attitude of 15 of them. The other player, I won't say who it is, but he betrayed everyone else's effort.



I told him to find a new club by January."



Ruthless.