Τσολάκης για Απόλλων - ΑΕΚ: «Έβαλε το χεράκι της η διαιτησία, είμαι σίγουρος για Ευρώπη»

Με ανάρτηση στα social media ο Άγγελος Τσολάκης τοποθετήθηκε για την ήττα του Απόλλωνα από την ΑΕΚ (1-2), ενώ τόνισε πως είναι βέβαιος ότι η ομάδα θα βγει στην Ευρώπη.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ήττα του Απόλλωνα Λεμεσού με 1-2 από την ΑΕΚ Λάρνακας το βράδυ της Κυριακής (25/8). Μάλιστα, ένας από τους ανθρώπους που βγήκε μπροστά και δήλωσε δημόσια την άποψή του, είναι ο Άγγελος Τσολάκης.

Ο παλαίμαχος άσος, πρώην προπονητής και νυν πρόεδρος του συλλόγου παλαιμάχων του Απόλλωνα, ο οποίος πρόσφατα μίλησε στο Gazzetta Cyprus για το νέο πρωτάθλημα, «απασφάλισε», ρίχνοντας ευθύνη -και- στη διαιτησία, ενώ τόνισε πως είναι σίγουρος ότι η ομάδα θα βγει Ευρώπη του χρόνου.

Η ανάρτηση:

«Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα μας θα είναι στην Ευρώπη στην φετινή περίοδο. Να συνεχίσει όπως την είδαμε σήμερα (σ.σ χθες) και τότε θα τα καταφέρει.

Χάθηκε ένα παιχνίδι στις λεπτομέρειες, ένας εξαιρετικός Απόλλωνας στο Α ημίχρονο αφού κυριαρχήσαμε πλήρως και εκεί που έπρεπε να είναι τουλάχιστον 2-0, μείναμε με 10 και δυστυχώς χάσαμε από 2 στατικές φάσεις. Στήριξη από όλους μας, το πρωτάθλημα είναι μακρύ και δύσκολο , είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ!!

Έβαλε και το χεράκι της η διαιτησία (και μιλώ για την συνολική παρουσία στο παιχνίδι), όμως αυτό το περνώ γιατί θέλω να σταθώ μόνο στην δική μας προσπάθεια σαν ομάδα!!

Συνεχίζουμε δυναμικά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !!

WE ARE ONE !!!!

Apollon FC Όμιλος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Και Φίλων Απόλλων Λεμεσού».